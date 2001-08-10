10:34, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил
Жителей и гостей города приглашают на экскурсию "Южно-Сахалинск глазами советских переселенцев"
Первая в этом сезоне экскурсия "Южно-Сахалинск глазами советских переселенцев" для горожан от участников клуба "Народный сахалинский гид" областной универсальной научной библиотеки пройдет 5 июня в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.
Тема экскурсии определила маршрут по центру Южно-Сахалинска с посещением тех мест, которые могли бы увидеть первые прибывшие на Сахалин переселенцы. Завершится маршрут посещением выставки Михаила Шерковцова "Путешествие во времени".
Запись на экскурсию по телефону: +7(4242)45-25-54, 45-25-28.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:34 26 Мая Сахалинскими полицейскими задержаны браконьеры, выловившие почти 200 камчатских крабов
10:14 26 Мая Южносахалинских подростков познакомили с бытом военнослужащих
11:43 27 Мая Иностранных граждан на Сахалине призывают работать легально
14:56 27 Мая Южносахалинцы до 30 мая еще могут успеть проголосовать за объекты благоустройства
14:20 2 Мая Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор обратился к жителям острова с пасхальным приветствием
12:01 3 Мая На Сахалине пункты вакцинации будут работать все майские праздники
09:04 4 Мая Неработающим сахалинским пенсионерам рассказали, куда они могут бесплатно слетать на отдых
10:43 5 Мая Анивский район готовится к параду Победы
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?