Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2021
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10:34, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Жителей и гостей города приглашают на экскурсию "Южно-Сахалинск глазами советских переселенцев"

Жителей и гостей города приглашают на экскурсию

Первая в этом сезоне экскурсия "Южно-Сахалинск глазами советских переселенцев" для горожан от участников клуба "Народный сахалинский гид" областной универсальной научной библиотеки пройдет 5 июня в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.

Тема экскурсии определила маршрут по центру Южно-Сахалинска с посещением тех мест, которые могли бы увидеть первые прибывшие на Сахалин переселенцы. Завершится маршрут посещением выставки Михаила Шерковцова "Путешествие во времени".

Запись на экскурсию по телефону: +7(4242)45-25-54, 45-25-28.                                     

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