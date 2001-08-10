Жителей и гостей города приглашают на экскурсию

Первая в этом сезоне экскурсия "Южно-Сахалинск глазами советских переселенцев" для горожан от участников клуба "Народный сахалинский гид" областной универсальной научной библиотеки пройдет 5 июня в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.

Тема экскурсии определила маршрут по центру Южно-Сахалинска с посещением тех мест, которые могли бы увидеть первые прибывшие на Сахалин переселенцы. Завершится маршрут посещением выставки Михаила Шерковцова "Путешествие во времени".

Запись на экскурсию по телефону: +7(4242)45-25-54, 45-25-28.