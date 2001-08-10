Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2021
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11:27, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

День русского языка отметят в Сахалинской областной библиотеке

День русского языка отметят в Сахалинской областной библиотеке викториной по сказкам Пушкина

 

Литературно-музыкальная гостиная «Поэзия русского слова» ко Дню русского языка и Пушкинскому дню в России пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 4 июня. Начало в 11:00.

Гости встречи познакомятся с популярными играми 19 века, в которые любил играть поэт, а также сами смогут сыграть в шарады, рифмы и фанты. Разнообразят мероприятие викторина по сказкам Александра Пушкина и романсы в исполнении Надежды Жамьяновой.

Мероприятие пройдет в беседке в сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Вход свободный. Справки по телефону: +7(4242)45-25-46.

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