День русского языка отметят в Сахалинской областной библиотеке викториной по сказкам Пушкина

Литературно-музыкальная гостиная «Поэзия русского слова» ко Дню русского языка и Пушкинскому дню в России пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 4 июня. Начало в 11:00.

Гости встречи познакомятся с популярными играми 19 века, в которые любил играть поэт, а также сами смогут сыграть в шарады, рифмы и фанты. Разнообразят мероприятие викторина по сказкам Александра Пушкина и романсы в исполнении Надежды Жамьяновой.

Мероприятие пройдет в беседке в сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Вход свободный. Справки по телефону: +7(4242)45-25-46.