Корсаковские бабушки научили молодежь играть в классики

Увлекательная встреча школьников и представителей старшего поколения прошла 4 июня в корсаковском парке культуры и отдыха. Представители «Сахалинского долголетия» и летнего лагеря села Соловьевки «сразились» в дворовых активностях. Пенсионерки портового города продемонстрировали ребятам игры своего детства – классики, прыжки через скакалку, «светофор», «вышибалы» и многое другое, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.

- Бабушки удивили, конечно, своей энергичностью. Честно сказать, многие игры для меня стали новинкой. Например, «светофор», это когда ведущий называет любой цвет, и движение продолжает игрок, у которого есть этот цвет в одежде, - поделилась учащаяся школы села Соловьевка Диана Олексенко.

Пенсионерка Маиса Давыдова недавно отметила свой 80-летний юбилей. Несмотря на «календарный возраст», женщина продолжает вести активный образ жизни – посещает досуговую организацию «Бархатный сезон», танцевальный клуб «Чайка», пишет стихи, поет песни, занимается спортом.

- Старость меня дома не застанет! Недавно ездила на конкурс, заняла там первое место. Сегодня вот прыгаю на скакалке. В детстве еще любила играть в лапту, но современная молодежь уже даже слова такого не знает, - рассказала пенсионерка.

Отметим, что «Игры нашего двора» прошли в рамках программы «Забота. Защита. Уважение», которую инициировал и активно поддерживает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. О пользе подобной встречи поколений отметили все участники мероприятия.

- Считаю, что такие встречи очень важны. Мы пытаемся преодолеть разрыв между поколениями, чтобы молодежь лучше понимала своих родителей, дедушек и бабушек, а старшее поколение могло вникнуть в жизнь молодежи, научиться разговаривать с ними на одном языке, - сказала директор корсаковского парка культуры и отдыха Наталья Богомолова.

Для того чтобы общение между ребятами и пенсионерками стало более продуктивным, школьников разделили на три сборные, а игровые зоны – на импровизированные секции. Таким образом, «влиться» в игру и не остаться в стороне смогли все.

- Детки всегда на виду, и я вижу, что играют они уже в другие игры. Наши были подвижными, дворовыми. Сейчас дети реже бывают на улице. Не все знают уже, что такое классики. Мы, показали, они заинтересовались, схватывают все налету, - отметила представитель «Сахалинского долголетия» Алла Лунина.

В завершение встречи корсаковцы собрались на едином секторе и сыграли в «вышибалы». С использованием небольших резиновых мячей и соблюдением всех требований безопасности. В итоге – победила дружба, а организаторы праздника приготовили победителям сладкие призы.