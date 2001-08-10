В Сахалинском зоопарке дети поговорили с ветеринаром и ихтиологом
В Сахалинском зоопарке в минувшие выходные дни провели серию тематических экскурсий и два интерактивных мероприятия для детей.
5 июня ветеринар Маргарита Зайцева рассказала юным сахалинцам, как проводится лечение хищных животных в зоопарке, какие меры профилактики от болезней применяются, показала медицинские шприцы-дротики, использующиеся для дистанционных инъекций, ответила на многочисленные вопросы слушателей.
Затем заведующая сектором экзотических животных Кристина Авдеева поделилась с гостями информацией о Дальневосточной мягкотелой черепахе (или китайском триониксе), занесенной в Красную книгу Российской федерации, а также иловой, угольной, грифовой и разных других черепахах.
Не менее интересная экскурсия прошла в экспозиции «Аквариумы», где ихтиолог Алеся Пулькина открыла тайны о редких подводных обитателях двух контитентов – Африки и Южной Америки.
Далее экскурсии сменились на детские мероприятия, которые прошли в форме интеллектуальных поединков, викторин, подвижных игр и конкурсов. Ребят познакомили с интересными фактами о сурикатах, различными видами диких и домашних животных, научили отличать их друг от друга и рассказали, какую пользу приносят человеку четвероногие друзья. Дополнили увлекательное путешествие игры-перевоплощения в животных, рисование по трафаретам и музыкальные разминки, рассказали ТИА "Острова" в учреждении.
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