Сахалинская ГАИ открыла выставку старых патрульных машин и мотоциклов

В честь 85-летия со дня образования службы ГАИ-ГИБДД, дорожные полицейские приглашают всех желающих на выставку ретро-автомобилей, которая находится на территории Управления ГИБДД по Сахалинской области.

Вниманию жителей и гостей города представлены модели автомобилей, стоящих в различные годы на вооружении ГАИ-ГИБДД. У всех есть возможность познакомиться с историей службы Госавтоинспекции, а также сделать красочные фотографии.

Выставка продлится до 25 июня 2021 года по адресу: город Южно-Сахалинск, улица Сахалинская, дом 46, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД.