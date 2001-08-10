Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2021
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14:17, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинская ГАИ открыла выставку старых патрульных машин и мотоциклов

Сахалинская ГАИ открыла выставку старых патрульных машин и мотоциклов

В честь 85-летия со дня образования службы ГАИ-ГИБДД, дорожные полицейские приглашают всех желающих на выставку ретро-автомобилей, которая находится на территории Управления ГИБДД по Сахалинской области.

Вниманию жителей и гостей города представлены модели автомобилей, стоящих в различные годы на вооружении ГАИ-ГИБДД. У всех есть возможность познакомиться с историей службы Госавтоинспекции, а также сделать красочные фотографии.

Выставка продлится до 25 июня 2021 года по адресу: город Южно-Сахалинск, улица Сахалинская, дом 46, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД.

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