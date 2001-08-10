Чехов-центр предлагает сахалинцам выбрать лучшую роль 90-го сезона
Сахалинский Международный театральный центр им.А.П.Чехова открывает голосование за лучшую роль 90-го театрального сезона и приглашает зрителей принять в нем участие. Выбирать предстоит из семи премьерных спектаклей: «Смешные деньги» (режиссер Сергей Бобровский), «Архиерей» (режиссер Александр Агеев), «Чайка» (режиссер Алексаей Песегов), «Мария Стюарт» (режиссер Олег Еремин), «Над кукушкиным гнездом» (режиссер Александр Баранников), «ONEGIN» (режиссер Маргарита Красных), «Человеческий голос» (режиссер Марина Семенова).
Как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, голосование пройдет на сайте театра в разделе «Медиа-рум». Чтобы отдать свой голос, нужно выбрать в списке имя понравившегося артиста и завершить выбор, нажав «Отправить». Голосование продлится до 17 июня включительно. Итоги будут подведены на закрытии театрального сезона, который состоится 19 июня.
Напомним, что выбор приза зрительских симпатий «Браво» стало доброй традицией сахалинского театра. В 2014 году зрители отдали свои голоса Сергею Максимчуку за роль Карлоса Буэно («Метод Гренхольма»), в 2015 году специальный приз достался народной артистке РСФСР Кларе Кисенковой за роль Клары Цаханассьян («Визит старой дамы»), в 2016 году признание зрителей получила Анна Антонова за роль Лисистраты в одноименной постановке, в 2017 году специальный приз отправился к артисту Антону Ещиганову за роль Якова в спектакле «Чужой ребенок». В 2018 году с огромным перевесом голосов призом зрительских симпатий удостоился Владимир Байдалов, его образ станционного смотрителя Самсона Вырина в спектакле «Метель» тронул до глубины души. В 2019 году зрительские голоса были отданы молодой актрисе Алле Кохан, которая сыграла на сахалинской сцене свою дебютную роль Катерины в спектакле «Гроза». В прошлом году приз зрительских симпатий «Браво» достался артисту Виктору Крахмалеву за роль Бабы Яги в спектакле «Про Федота-Стрельца, удалого молодца».
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