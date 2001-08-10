Чехов-центр завершит сезон уличным концертом и розыгрышем лотереи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юбилейный 90-ый сезон Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова подходит к концу. Впереди еще две премьеры: 22 июня в парке «Патриот» на аэродроме «Пушистый» состоится перформанс «Театр - фронту!», а 26 и 27 июня на малой сцене пройдет премьера спектакля Александра Агеева по произведению Федора Достоевского «Кроткая». Но, несмотря на это, Чехов-центр решил широко отпраздновать закрытие 90-го театрального сезона и разделить его с сахалинцами, сообщили ТИА "Острова" в учреждении.

19 июня в 17:00 на площади перед театром состоится праздничный концерт военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона. Всех, кто успел купить билеты на спектакль «Про Федота-Стрельца, удалого молодца», театр приглашает остаться после просмотра, чтобы вместе узнать обладателя приза зрительских симпатий «Браво-2021» и принять участие в лотерее с главным призом - сертификатом на посещение всех премьерных спектаклей 91-го театрального сезона. В антракте в фойе 2-го этажа театра выступит народный ансамбль «Ковёр-Бэнд».

По завершении спектакля (приблизительно в 21:00) жителей и гостей города ждут на площадь перед театром, где пройдет выступление сахалинской группы «Men In Black».