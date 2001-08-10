Хабиб споёт для южно-сахалинских школьников, несмотря на коронавирус
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске идут последние приготовления к общегородскому выпускному балу. Несмотря на начинающиеся ограничения с очередной волной COVID-19, большой праздник для одинадцатиклассников пройдет завтра на стадионе «Космос» в городском парке им. Ю.А. Гагарина. Вход на выпускной будет осуществляться по специальным браслетам-пропускам и пригласительным билетам, которые выдали в образовательных учреждениях школьникам и их семьям.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, участниками выпускного бала, который состоится в Южно-Сахалинске в шестой раз станут более 1200 учеников, а также родители и педагоги. Начало торжества запланировано на 18.00. Оно стартует с парада учеников.
Далее с приветственным словом к старшеклассникам обратятся официальные лица, затем состоится награждение ребят, окончивших школу на отлично. Также выпускники произнесут торжественную клятву.
Самым красивым и трогательным моментом праздника станет традиционный для городского бала вальс выпускников. В процессе подготовки к действу ребята репетировали танец в своих школах, а последние штрихи оттачивали накануне во время генеральной репетиции в городском парке.
– Одинадцатиклассникам предстоит выступить перед родителями и учителями, которые сопровождали и поддерживали их на протяжении многих лет. Конечно, они немного волнуются, но, в целом, настроены очень оптимистично, – рассказала заведующая культурно-массовым отелом городского парка Валентина Романова.
Музыкальным подарком для ребят станет выступление звезд российской эстрады – Вани Дмитриенко, Хабиба, Фогеля. В завершении праздника выпускников ждет фейерверк на оз. Верхнем.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
20:07 12 Июня Фейерверка и концерта сегодня в Южно-Сахалинске не будет
15:16 15 Июня Инфляцию на Сахалине назвали самой низкой на Дальнем Востоке
15:39 15 Июня Воры взломали аварийную квартиру южносахалинца и вынесли всё ценное
16:04 15 Июня Вакцину от коронавируса привезли прямо в мэрию Южно-Сахалинска
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:26 20 Мая Российские и зарубежные эксперты собрались на Дальневосточном форуме экологичного транспорта в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 18:30 Вчера Жители Южно-Сахалинска попросили слушать их, прежде чем менять что-то на «Горном воздухе»
- 17:46 Вчера В Поронайске началось озеленение
- 15:57 Вчера В Южно-Сахалинске в выходные перекроют ещё один перекрёсток
- 15:21 Вчера Южносахалинские школьники сделали карту разрушенных детских площадок города
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?