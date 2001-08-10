Хабиб споёт для южно-сахалинских школьников, несмотря на коронавирус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске идут последние приготовления к общегородскому выпускному балу. Несмотря на начинающиеся ограничения с очередной волной COVID-19, большой праздник для одинадцатиклассников пройдет завтра на стадионе «Космос» в городском парке им. Ю.А. Гагарина. Вход на выпускной будет осуществляться по специальным браслетам-пропускам и пригласительным билетам, которые выдали в образовательных учреждениях школьникам и их семьям.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, участниками выпускного бала, который состоится в Южно-Сахалинске в шестой раз станут более 1200 учеников, а также родители и педагоги. Начало торжества запланировано на 18.00. Оно стартует с парада учеников.

Далее с приветственным словом к старшеклассникам обратятся официальные лица, затем состоится награждение ребят, окончивших школу на отлично. Также выпускники произнесут торжественную клятву.

Самым красивым и трогательным моментом праздника станет традиционный для городского бала вальс выпускников. В процессе подготовки к действу ребята репетировали танец в своих школах, а последние штрихи оттачивали накануне во время генеральной репетиции в городском парке.

– Одинадцатиклассникам предстоит выступить перед родителями и учителями, которые сопровождали и поддерживали их на протяжении многих лет. Конечно, они немного волнуются, но, в целом, настроены очень оптимистично, – рассказала заведующая культурно-массовым отелом городского парка Валентина Романова.

Музыкальным подарком для ребят станет выступление звезд российской эстрады – Вани Дмитриенко, Хабиба, Фогеля. В завершении праздника выпускников ждет фейерверк на оз. Верхнем.