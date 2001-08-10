Концерт в День молодёжи в Южно-Сахалинске отменён

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 июня в Южно-Сахалинске состоится День молодежи. В городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина с 15:00 начнётся работа интерактивных площадок и тематических мастер-классов, посвященных самым разным направлениям молодежной жизни.

Мероприятия пройдут на следующих площадках:

Аллея сакуры;

Танцевальная площадка;

Аллея зонтиков;

Картодром;

Роллерная площадка;

Стадион «Космос»;

Южный берег озера «Верхнее»;

Площадка «Электрон».

Запланированная ранее вечерняя концертная программа не состоится.

Все мероприятия Дня молодежи пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщили ТИА «Острова» в городском агентстве по делам молодежи.