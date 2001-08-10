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Концерт в День молодёжи в Южно-Сахалинске отменён
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 июня в Южно-Сахалинске состоится День молодежи. В городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина с 15:00 начнётся работа интерактивных площадок и тематических мастер-классов, посвященных самым разным направлениям молодежной жизни.
Мероприятия пройдут на следующих площадках:
- Аллея сакуры;
- Танцевальная площадка;
- Аллея зонтиков;
- Картодром;
- Роллерная площадка;
- Стадион «Космос»;
- Южный берег озера «Верхнее»;
- Площадка «Электрон».
Запланированная ранее вечерняя концертная программа не состоится.
Все мероприятия Дня молодежи пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщили ТИА «Острова» в городском агентстве по делам молодежи.
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