Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2021
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15:34, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Концерт в День молодёжи в Южно-Сахалинске отменён

Концерт в День молодёжи в Южно-Сахалинске отменён

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 июня в Южно-Сахалинске состоится День молодежи. В городском парке культуры и  отдыха им. Ю.Гагарина с 15:00 начнётся работа интерактивных площадок и  тематических мастер-классов, посвященных самым разным направлениям молодежной жизни.

Мероприятия пройдут на следующих площадках:

  • Аллея сакуры;
  • Танцевальная площадка;
  • Аллея зонтиков;
  • Картодром;
  • Роллерная площадка;
  • Стадион «Космос»;
  • Южный берег озера «Верхнее»;
  • Площадка «Электрон».

Запланированная ранее вечерняя концертная программа не состоится.

Все мероприятия Дня молодежи пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщили ТИА «Острова» в городском агентстве по делам молодежи.

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