Сахалинцам поведают, как лучше всего плести мандалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередная «Встреча в беседке» в рамках летней площадки «Библиотека на открытом воздухе» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 июля в 18.00. Для гостей проведут мастер-класс по плетению мандалы.
Пришедшим расскажут о разновидностях и особенностях традиционного плетения. Каждый желающий сможет изготовить свою собственную мандалу, которая станет красивым украшением для дома, оберегом-хранителем для себя и близких или реально работающим инструментом, позволяющим на энергетическом уровне притянуть в жизнь желаемое, помочь в реализации задуманного.
Как рассказали ТИА "Острова" в областной библиотеке, плетение мандалы – это не просто медитативное рукоделие, а возможность познать себя через арт-терапию, практикуемую мировыми специалистами по психологии и осознанности. Мастер-класс поможет гармонизировать внутреннее состояние, выровнять эмоциональный фон, приобрести уверенность в себе, своих силах и возможностях.
Мероприятие пройдет в сквере СахОУНБ. В случае плохой погоды встреча будет перенесена в помещение библиотеки. Вход свободный.
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