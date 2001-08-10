Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2021
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14:14, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам поведают, как лучше всего плести мандалу

Сахалинцам поведают, как лучше всего плести мандалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная «Встреча в беседке» в рамках летней площадки «Библиотека на открытом воздухе» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 июля в 18.00.  Для гостей проведут мастер-класс по плетению мандалы.

Пришедшим расскажут о разновидностях и особенностях традиционного плетения. Каждый желающий сможет изготовить свою собственную мандалу, которая станет красивым украшением для дома, оберегом-хранителем для себя и близких или реально работающим инструментом, позволяющим на энергетическом уровне притянуть в жизнь желаемое, помочь в реализации задуманного.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной библиотеке, плетение мандалы – это не просто медитативное рукоделие, а возможность познать себя через арт-терапию, практикуемую мировыми специалистами по психологии и осознанности. Мастер-класс поможет гармонизировать внутреннее состояние, выровнять эмоциональный фон, приобрести уверенность в себе, своих силах и возможностях.

Мероприятие пройдет в сквере СахОУНБ. В случае плохой погоды встреча будет перенесена в помещение библиотеки. Вход свободный. 

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