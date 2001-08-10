В Южно-Сахалинске поддакнули президенту по вопросу «Пушкинской карты»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет планируют выдавать «пушкинскую карту» для посещения учреждений культуры - музеев, театров и т.д. Эта идея президента и правительства нашла большой отклик у работников культуры Южно-Сахалинска.

Как напомнили ТИА «Острова» в мэрии, планируется, что на специальную карту будут поступать денежные средства в размере 3 тыс. руб., рассчитанные на четыре месяца. Об этой инициативе вчера рассказал президент России Владимир Путин в ходе традиционной «Прямой линии».

«Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент «Пушкинская карта». Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства - небольшие, скромные, тем не менее существенные - для того, чтобы решать эту задачу», - сообщил президент в ответ на поступивший вопрос, что молодежи не всегда хватает денег на культурный отдых. Действовать карты будут с сентября - декабря 2021 года.

- «Пушкинская карта» - очень интересный проект, удобная форма оказания поддержки молодежи в посещении учреждений культуры. Думаю, что эта мера реально привлечет юношей и девушек в музеи, концертные залы и иные учреждения культуры, - отметила директор ДК «Радуга» Светлана Садовая. - Мне импонирует данный формат общения с главой страны, как правило на прямой линии с президентом затрагиваются наболевшие вопросы, которые не были решены на уровне поселения или муниципалитета. Уверена, что предложенная инициатива с «Пушкинской картой», закрепленная на федеральном уровне обязательно найдет реализацию в нашем городе и регионе.