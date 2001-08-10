Детскому саду «Ивушка» исполнилось 60 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 июля свой 60-летний юбилей отпраздновало образовательное дошкольное учреждение села Леонидово - «Ивушка».

Поздравить учреждение со столь значимой датой приехал мэр Поронайского ГО Александр Радомский, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, депутат областной думы Наталья Захарчук и председатель Собрания Александр Урюпин. Гости вручили награды и сказали множество добрых слов в адрес тем, кто, не жалея себя, не думая ни о славе, ни о наградах, без остатка растворяется в работе, создает в стенах этого учреждения неповторимую, добрую атмосферу. Виновники торжества в свою очередь подготовили творческие номера, которые представили на праздничном приеме.

Впервые, детский сад открыл свои двери в 1961 году. Из его стен вышли сотни выпускников, уходили на пенсию педагоги, приходили новые, менялись руководители, но неизменным остался дух доброжелательности, взаимопомощи, сплоченности и трепетного обращения к малышам.

За эти годы детский сад прошел жизненный путь, наполненный ежедневным кропотливым трудом и заботами. Прошла целая эпоха, полная ярких событий, весёлых праздников и детских улыбок.

- Наши сотрудники — настоящие профессионалы своего дела. Ведь именно они самые трудолюбивые, самые творческие, болеющие за всё душой и любящие детей люди. Мы все делаем для наших воспитанников, ради того, чтобы они росли здоровыми, умными, добрыми, - рассказывает заведующая детского сада Наталья Мельничук.

Наталья Мельничук работает в «Ивушке» с 1997 года. Начала свой трудовой путь воспитателем, в 2012 году возглавила учреждение и отмечает произошедшие изменения. За это время здание переехало в другое помещение, была проведена большая совместная работа, выстроен дружный, сплоченный коллектив.

- Почти всех сотрудников мы вырастили сами. Кто-то в свое время пришел воспитателем, кто-то помощником, и учился, уже работая у нас. На сегодняшний день в учреждении работает пять воспитателей, один логопед и музыкальный руководитель, - поделилась заведующая детским садом. - Учреждение приобрело индивидуальность, прошло длинный путь повышения качества работы, уверена, будем расти и развиваться в этом направлении.

Дети являются победителями и активными участниками районных, областных мероприятий и всероссийских онлайн-конкурсов. Все достижения – плоды труда профессионального грамотного творческого педагогического коллектива.

- Своим развитием детский сад во многом обязан его сотрудникам, которые проявляют себя хорошими организаторами и настоящими мастерами своего дела. Хочется отметить Сердюкову Елену Владимировну и Гура Наталью Владимировну. Они передают опыт молодой смене, которая продолжает традиции, - с теплом о своем коллективе продолжила рассказ Наталья Мельничук.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что шестидесятилетие «Ивушки» — плодотворные годы ежедневного, кропотливого труда с нашими малышами. Сотрудники стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, сделать пребывание ребят в саду интересным и содержательным. Детский сад не зря называют вторым домом. В «Ивушке» ребята окружены теплом и заботой. Они учатся общаться друг с другом, заводят первых друзей, знакомятся с окружающим миром и развиваются.