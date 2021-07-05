Сахалинский театр кукол завершил юбилейный театральный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

40-й театральный сезон пролетел необычайно быстро! Несмотря ни на что, культурная жизнь области была насыщена гастролями, премьерами, фестивалями, проектами, часть из которых подарил жителям и гостям островов Сахалинский театр кукол.

Сахалинский театр кукол отметил 40 лет! Поздравления приходили со всего мира: из Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Японии, со всей России!

День рождения отпраздновал первый спектакль – «Маленькая фея», который 40 лет играется на сцене нашего театра.

25-летие служения театру отметили заслуженные работники культуры Сахалинской области, артисты Марина Смирнова и Александр Маковецкий.

2 премьерных спектакля пополнили репертуар: «Блажь» и «День рождения Дениски и его рассказы». Восстановлен спектакль «Оскар и розовая дама (14 писем к Богу)». В память о друге, замечательном мастере, народном артисте России Станиславе Железкине.

Теперь в афише Сахалинского театра кукол 60 спектаклей. Это постановки для любого возраста по сказкам и легендам, по произведениям русских и зарубежных классиков, современных авторов, пишущих для детей и взрослых.

Кстати…

537 раз артисты Сахалинского театра кукол выходили на сцену (не считая репетиций!)

28 383 маленьких и взрослых сахалинцев и гостей области (а также жителей и гостей Москвы во время Больших гастролей) аплодировали людям и куклам.

Между прочим…

Лидерами 40-го театрального стали спектакли «День рождения Дениски и его рассказы», «Лягушонок и море», «Конек-Горбунок», «Сновидения, «Карлик Нос».

Кроме того…

В 40-м театральном сезоне артисты Сахалинского театра кукол дважды стали победителями в международных онлайн фестивалях в Болгарии со спектаклями «Мы летели на диване» и «Конёк-Горбунок», в постановке художественного руководителя Сахалинского театра кукол, заслуженного работника культуры РФ Антонины Добролюбовой.

Театр принял участие во Всероссийском проекте Большие гастроли в Москве и конечно, артисты проехали по городам и поселкам Сахалинской области. Получилось 13 гастрольных показов, на которых побывало 752 зрителя.

Проекты…

В партнерстве с Сахалинским областным центром народного творчества и при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и Международного консорциума «Сахалин-1» была открыта «Школу мастерства театра кукол». Ее участники – педагоги, специалисты домов культуры и самодеятельные театры со всего Сахалина. Школа стала частью большого III Областного фестиваля домашних театров кукол (онлайн). Театральный праздник объединил двадцать одну семью и два коллектива из 12-и населенных пунктов от Ноглик до Невельска. 29 детей попробовали себя как режиссеры, артисты, художники.

Ко Дню защиты детей совместно с ОТВ и художественными коллективами области был создан телевизионный проект «Путешествие туда и обратно». Его увидели десятки тысяч зрителей!

В июне 2021 года артисты Сахалинского театра кукол представили аудиоспектакль «Под парусом свободы» по одноименной книге сахалинских авторов. Постановка создана в рамках проекта «Школа природы» туристическо-экологического клуба «Бумеранг» и инициативной группы «Друзья океана», при поддержке международного консорциума «Сахалин-1».

Завершается вторая часть проекта «Театр. Внеклассное чтение». Артисты Сахалинского театра кукол записывают произведения, рекомендованные для чтения в средних и старших классах. Будет очень интересно и познавательно!

Таким был 40-театральный. Мы расстаёмся ненадолго… В 41 театральном сезоне нас всех ждут громкие премьеры, яркие фестивали, удивительные проекты и сюрпризы… Нет, не так… СЮРПРИЗЫ! Большие, чудесные, долгожданные, рассказали ТИА "Острова" в театре кукол.