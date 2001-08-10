Сахалинцам предлагают написать письмо Достоевкому

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкур эссе "Письмо Достоевскому", посвященный 200-летию писателя, стартовал в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке с начала июля. Участниками могут стать жители островного региона старше 14 лет.

Конкурс призван привлечь внимание к русской классической литературе, в частности к произведениям Федора Достоевского. Поклонникам его творчества предлагается поделиться своими мыслями об идеях, высказанных автором в книгах, впечатлениями от прочитанного и другим.

Творческие работы принимаются до 1 ноября. Их можно отправить на электронную почту: l.alekseeva@libsakh.ru или принести лично в молодежный центр "Универсалка" (2-й этаж СахОУНБ). В состав экспертного жюри войдут преподаватели СахГУ и члены Сахалинского регионального отделения Союза писателей России. Объявление итогов Конкурса состоится 11 ноября в зале им. Чехова (2-й этаж библиотеки). Авторы эссе будут награждены дипломами и благодарственными письмами, а лучшие работы размещены на сайте библиотеки. Там же можно найти полную информацию о конкурсе "Письмо Достоевскому" и заявку на участие, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-54.