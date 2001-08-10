День семьи, любви и верности отметили в Сахалинской областной библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Литературно-музыкальный вечер "Все начинается с любви", посвящённый Дню семьи, любви и верности, прошел в сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 8 июля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ..
Ведущие вечера Александр и Валерия Басаргины познакомили гостей с историей праздника. Так, по легенде, записанной в летописях 13 века, муромский князь Петр заболел проказой. Ему посоветовали обратиться к крестьянке Февронии. Та взамен исцеления потребовала от Петра, чтобы он на ней женился. Местным боярам не понравилась княгиня-простолюдинка, и ради любви Петру пришлось отказаться от престола и уехать из города.
Вскоре после этого на Муром обрушились бедствия. Тогда народ вспомнил о мудром князе и взмолился о его возвращении на престол, после чего Петр и Феврония правили в Муроме справедливо и жили счастливо. Они приняли монашество, жили в разных монастырях, но умерли в один день и час в 1228 году. Инициатива жителей Мурома об учреждении 8 июля праздника – Дня семьи, любви и верности была одобрена в 2008 году Советом Федерации России.
Кроме того, ведущие отметили, что в России учреждена медаль "За любовь и верность", а в Сахалинской области – почетный знак "Семья, любовь и верность". Новая региональная награда введена с этого года для супружеских пар, живущих в браке 50 и более лет, которые достойно воспитали как минимум двоих детей. Более 100 островных семей получили награду в честь праздника. Среди собравшихся на вечере присутствовали пары, имеющие троих и более детей. Они получили подарки от Сахалинской областной библиотеки.
Гостям было предложено вспомнить пословицы и поговорки о семье, рассказать о семейных традициях, ответить на вопросы викторины по произведениям, в которых пропущены слова, обозначающие семейное родство. Желающие смогли познакомиться с тематической выставкой из фондов СахОУНБ и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению открытки с изображением символа праздника – ромашки – в технике "квиллинг".
На вечере прозвучали стихи о семье в исполнении воспитанников Дворца детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинска, специалиста СахОУНБ Евгении Смолеха. С музыкальными номерами выступили участница творческого объединения «АПОстров» Лада Мильченко, артисты Сахалинской филармонии Сергей Савельев и Анна Двуреченская, сотрудник библиотеки Надежда Жамьянова.
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