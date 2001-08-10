Звезды мирового уровня из Японии дадут концерты для сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале августа на Сахалин при поддержке Японского консульства прилетают звезды мирового уровня из Японии - лауреаты многих международных конкурсов - японская органистка Хироко Иноуэ и японская скрипачка Хироко Нинагава. Они впервые в мире именно у нас, на Сахалине, в Соборе Св. Иакова, на проспекте Победы, 26Б, сыграют вместе с 5 по 8 августа четыре совершенно разных концерта.

В четверг 5 августа в 19:00 сыграют полный концерт "Времена года" от Вивальди вместе с другими шедеврами мировой музыки.

В пятницу 6 августа в 19:00 на концерте "Музыка Японии" услышите шедевры японской народной и классической музыки.

В субботу 7 августа в 18:00 на концерте "Космос и Бах" прозвучат шедевры Баха и космической музыки.

В воскресенье 8 августа в 15:00 сыграют вместе волшебный концерт "Японская сказка", в котором услышите чтение японской сказки, увидите рисование сказки песком в реальном времени на двух больших экранах собора мастером песочной анимации Лилией Ким и одновременно услышите от Хироко Иноуэ и Хироко Нинагава шедевры японской народной и классической музыки.

В их игре сочетается гениальная японская техника игры с русской душой, поскольку они обе уже много лет живут в России и Японии одновременно.

На двух больших экранах собора увидите во время концертов ряд фото и видео достопримечательностей Японии, и прекрасные пейзажи природы Японии, связанных с исполняемой музыкой.



Билетов не много из-за ограничений по защите от коронавирусной инфекции. Приобрести их можно в Соборе каждый день с 14:00-19:00 или за полчаса до концерта или на сайте: https://bilet.sakh.com/concert/. Есть скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - обращайтесь в кассу собора по телефону 8984-180-77-40.



Просим соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.

Телефон для справок: 8984-180-77-40, 76-04-72

Instagram: @sakh_organ