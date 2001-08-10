Сахалинский ансамбль "Сказка" вышел в лидеры на фестивале славянского искусства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Народное голосование завершится на этой неделе и победитель получит приз зрительских симпатий 10-го юбилейного фестиваля "Русское поле", посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского (г. Москва). Сейчас южно-сахалинский ансамбль "Сказка" (руководитель Н. Полей) хореографического центра "Мечта" по числу отданных голосов входит в тройку лидеров. Отметим, что в проекте заявлен также коллектив школы "Этнос" - ансамбль русской песни "Солнцеворот".
За годы существования "Русское поле" по праву стало одним из главных событий культурной жизни Москвы и крупнейшим в Европе. Ежегодно мероприятие объединяет на своих площадках более 3 000 человек - исполнителей русской песни и народного танца, туроператоров, ремесленников и товаропроизводителей более чем из 60 регионов Российской Федерации. С учетом противоэпидемических мер в этом году фестиваль пройдет в онлайн-формате. Потому поддержка в голосовании - одна из решающих процедур. В настоящий момент от победы южно-сахалинский коллектив отделяет меньше двух процентов голосов.
Поддержать понравившийся коллектив или туристический маршрут можно один раз с одного IP-адреса в сутки по ссылке: http://polerusskoe.ru/golosovanie.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:02 Сегодня В Сахалинской области начался прием заявок от желающих проголосовать по месту нахождения
09:39 Сегодня Еще 23 водителя без прав остановлены в Южно-Сахалинске автоинспекторами
10:24 Сегодня Сахалинский ансамбль "Сказка" вышел в лидеры на фестивале славянского искусства
- 11:21 Сегодня ВТБ на Сахалине на 13% нарастил розничный кредитный портфель
15:37 27 Июля Из-за аномальной жары южносахалинцам рекомендовано не выходить на улицу без особой нужды
11:34 30 Июля На Сахалине на СПГ идут сложные работы по замене факельного оголовка
13:43 29 Июля До открытия улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске остался месяц
11:25 29 Июля За пять месяцев 2021 года в Сахалинской области родилось на 669 человек меньше, чем умерло
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
15:02 14 Июля Три сахалинца фиктивно трудоустраивали мигрантов на острове
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?