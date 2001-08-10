Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Народное голосование завершится на этой неделе и победитель получит приз зрительских симпатий 10-го юбилейного фестиваля "Русское поле", посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского (г. Москва). Сейчас южно-сахалинский ансамбль "Сказка" (руководитель Н. Полей) хореографического центра "Мечта" по числу отданных голосов входит в тройку лидеров. Отметим, что в проекте заявлен также коллектив школы "Этнос" - ансамбль русской песни "Солнцеворот".

За годы существования "Русское поле" по праву стало одним из главных событий культурной жизни Москвы и крупнейшим в Европе. Ежегодно мероприятие объединяет на своих площадках более 3 000 человек - исполнителей русской песни и народного танца, туроператоров, ремесленников и товаропроизводителей более чем из 60 регионов Российской Федерации. С учетом противоэпидемических мер в этом году фестиваль пройдет в онлайн-формате. Потому поддержка в голосовании - одна из решающих процедур. В настоящий момент от победы южно-сахалинский коллектив отделяет меньше двух процентов голосов.

Поддержать понравившийся коллектив или туристический маршрут можно один раз с одного IP-адреса в сутки по ссылке: http://polerusskoe.ru/golosovanie.