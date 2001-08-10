Две многоэтажки сдадут в Новоалександровске до конца ноября

Глава региона в сопровождении мэра Сергея Надсадина провел традиционную субботнюю рабочую поездку по областному центру. Он посетил территории, на которых уже ведется и планируется жилищное строительство, а также возведение социальных и культурных объектов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Сразу две новостройки готовят к вводу в эксплуатацию в планировочном районе Ново-Александровск, на северной стороне улицы Науки. Это 40-квартирные дома общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров. Возводить их начали в прошлом году. Работы велись по графику и до конца ноября состоится приемка жилья. Более трети всех квартир заселят жители аварийного дома № 97 по улице Советской. Остальное жилье будет арендным, предназначенным для работников бюджетной сферы и сельского хозяйства. В жилых зданиях уже провели весь комплекс отделочных работ. Сейчас строители благоустраивают прилегающую территорию – устанавливают детские и спортивные объекты.

Еще два земельных участка в планировочном районе, рядом с детским садом «Матрешка», планируются к застройке многоквартирными домами. Их общая площадь составит 45 тысяч «квадратов». Одна из территорий для перспективной застройки пока находится в областной собственности, но скоро ее передадут в городское управление.

– Жилищная программа области должна носить системный характер. Выбор территории – это первый шаг, за которым следует целый комплекс задач: строительство инженерной инфраструктуры, социальное жилье, строительство подъездных дорог, школ и магазинов – все это необходимо планировать заранее. Нам предстоит значительно увеличить объемы ввода новостроек. В планах на 2020 год – возвести на островах 430 тысяч квадратных метров, а с 2021-го – строить ежегодно по 500 тысяч «квадратов», – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Крупной строительной площадкой в будущем может стать район бывшей птицефабрики «Первомайская». На площади 170 гектаров планируется возвести малоэтажные дома. Однако сейчас массовой застройке мешают промышленные предприятия. Сейчас с предпринимателями ведутся переговоры о переносе этих объектов в другое место.

Еще один перспективный район для строительства в окрестностях Южно-Сахалинска находится на пересечении улицы Кирпичной и Солнечного переулка. Это так называемый микрорайон «Сусуя-2». Здесь можно построить жилье общей площадью 175 тысяч «квадратов». Уже подготовлен план по прокладке инженерных сетей и продлению проспекта Победы для прямого доступа к жилой застройке.

Помимо жилья в областном центре активно строятся и социальные объекты. Например, в селе Дальнем это школа на 550 человек. В здании обустроят естественнонаучные лаборатории, кабинеты технического творчества робототехники и классы для учеников младшей и старшей школы. Учебное заведение будет оснащено актовым залом на 200 мест, столовой и 2 спортзалами – малым и большим. На прилегающей территории разместят теплицу для занятий профильными предметами и метеостанцию. Также на улице установят спортивные объекты и обустроят футбольное поле.

У школы будет даже собственный кинотеатр под открытым небом. Экран установят на фасаде здания, а зрители смогут смотреть кино с террасных скамеек. Подобного ноу-хау нет ни в одной из сахалинских школ.

Здание возводят на средства федерального бюджета. Принять первых учеников оно сможет уже 1 сентября 2020 года.

Рядом со школой планируется возвести детский сад на 330 мест. Внешне его стилизуют под средневековый замок. Внутри детсада обустроят бассейн, оранжерею и помещения для занятий дополнительным образованием.

Напомним, совместные субботние объезды Южно-Сахалинска руководителей области и города стали регулярными. В ходе них принимаются важные решения, касающиеся вопросов благоустройства общественных пространств, строительства дорог и ремонта дворов. Например, ранее по инициативе главы области Валерия Лимаренко было увеличено финансирование дорожных работ, а также возобновилось возведение объектов незавершённого строительства и ускорилось возведение спортивных объектов.