Сеть станций для мониторинга качества воздуха расширяют в Сахалинской области

На Сахалине и Курилах расширяют сеть станций для мониторинга качества воздуха. Автоматические модульные микростанции разместят во всех районах островного региона. Всего планируется закупить 34 устройства. Актуальная информация с приборов будет доступна жителям области в онлайн-режиме на официальных сайтах и информационных электронных табло муниципалитетов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

На сегодняшний день в Южно-Сахалинске и Корсакове в тестовом режиме уже работают три подобные станции. Данные с них доступны по ссылке. Компактные датчики разместили на стационарных постах наблюдений Сахалингидромета, чтобы сравнить полученные показатели состояния городской среды. Автоматические микростанции позволяют определять в воздухе содержание вредных газов: оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также взвешенных веществ.

Новые мобильные станции будут интегрированы в систему «Безопасный город». Также их соединят с системой аналитики экологии региона.

На основе показателей с приборов планируется составлять карту загрязнения воздуха в Сахалинской области. При ухудшении экологической обстановки областным и районным властям будут даны рекомендации по устранению причин ситуации. Также на основании измерений специалисты смогут прогнозировать и предупреждать возможные угрозы здоровью жителям.

В островном регионе активно реализуется программа газификации. Так, ряд котельных в Южно-Сахалинске, Ногликском, Охинском и Анивском городских округах уже переведены на природных газ. Также газопровод проводят в частный сектор. Кроме того, областные власти стимулируют автовладельцев переходить на экологически чистое топливо. Для этого предусмотрены компенсации на переоборудование и снижение налоговой нагрузки. Все эти меры способствовали снижению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как в районах, так и в целом по области.