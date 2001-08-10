Островитяне отправятся на финал всероссийской премии «Студент года»
Имена победителей заочного этапа Российской национальной премии «Студент года – 2019» озвучили организаторы события. В их числе сахалинские студенты высших и средне-профессиональных образовательных учреждений. Об этом сообщает региональное агентство по делам молодежи.
На финал премии поедет 12 сахалинских студентов. Они стали победителями в разных номинациях конкурса.
Так, студентка Сахалинского госуниверситета Татьяна Сидоренко стала лучшей в номинации «Председатель студенческого совета года», в этой же номинации, но среди студентов средне-профессиональных образовательных организаций победила студентка Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ Карина Юрчук.
Первым в номинации «Общественник года» стал студент Охинского филиала СахГУ Егор Шеховцов. В номинации «Творческая личность года» победила студентка Сахалинского института железнодорожного транспорта Тамара Сергиенко. Лучшей в номинация «Спортсмен года» стала студентка Сахалинского института железнодорожного транспорта Анастасия Киреева. В номинации «Профессионал года» победила студентка Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса Камилла Зафарова. Победительница номинации «Общественник года» - студентка СахГУ Виктория Абдулина. Лучшим в номинации «Спортсмен года» стал студент Сахалинского индустриального техникума Антон Кескин. Победитель номинации «Староста года» - студент Сахалинского института железнодорожного транспорта Максим Немец. Лучшей в номинации «Интеллект года» стала студентка СахГУ Алина Нурланова. В номинации «Иностранный студент года» победил представитель Сахалинского госуниверситета Фэн Линь. Лучшим «Добровольческим объединением года» стало Волонтерское объединение «Феникс» Сахалинского госуниверситета.
Финал премии для студентов ВУЗов состоится 14 ноября в Ростове-на-Дону. А студенты средне-профессиональных образовательных организаций отправятся в Казань. Финал премии для них пройдет 22 ноября.
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