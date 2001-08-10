На Сахалине начали считать время до начала Этапа Кубка мира по парагорнолыжному спорту
Обратный отсчёт времени до начала Этапа Кубка мира по парагорнолыжному спорту дали на Сахалине. Акция состоялась вечером 3 ноября на средней станции СТК «Горный воздух». Участие в флэшмобе «100 дней до начала Этапа Кубка мира по парагорнолыжному спорту» приняли сотни сахалинцев. Это спортсмены, воспитанники секций адаптивного спорта, их тренеры и родители, а также просто любители физкультуры.
Как ТИА "Острова" рассказали в региональном правительстве, далее под лозунг «Сахалин ждёт Кубок мира 2020» спортсмены дружно развернули плакат World Para Alpine Skiing World Cup Sakhalin 2020.
– Кубок мира играет огромное значение не только для Сахалина, но и для всей нашей страны, – считает сахалинка, занимающаяся адаптивным спортом Елена Сибилева. – Сегодня я здесь, чтобы вместе со всеми разделить радость перед предстоящим событием. Флешмоб очень классный и символичный, вокруг позитив, все радуются. Спорт меняет нашу жизнь, даёт дополнительный стимул для саморазвития, учит добиваться успехов. Спорт - это движение, а движение – это и есть жизнь.
Елена занимается в школе летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого не так давно, но уже успела поучаствовать в таких крупных физкультурных мероприятиях, как «Сахалинский триатлон» и «Кросс нации». Сейчас девушка готовится к соревнованиям в Сочи.
Юный Влад Данилецкий начал осваивать лёгкую атлетику в секции адаптивного спорта год назад. Вечерний подъём на «Горный воздух» вместе с отцом и участие в акции подарили ребёнку море эмоций.
– Сегодня было здорово! С высоты «Горного воздуха» такой красивый вид! Когда я поднимался на канатной дороге, у меня захватывало дух. Не знаю, как выразить словами, эмоции переполняют, - поделился Владислав Данилецкий.
Известный сахалинский сноубордист, участник Паралимпиады в Пхёнчхане Владимир Игушкин также пришёл поддержать земляков.
– 100 дней до начала Кубка мира говорит о том, что мы стоим на пороге грандиозных соревнований, поэтому я просто обязан быть здесь! – подчеркнул паралимпиец. – Это по-настоящему историческое событие, ведь Сахалин впервые примет соревнования такого масштабного уровня. Это огромный престиж для нашего региона, дополнительное развитие и множество других плюсов.
Этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту - одно из крупнейших соревнований для инвалидов. По масштабу оно уступает лишь Паралимпийским играм и чемпионату мира. В России эти состязания проводились только один раз – в 2013 году в Сочи. Теперь этап Кубка мира состоится на Сахалине – с 9 по 21 февраля 2020 года. Состязания пройдут в пяти дисциплинах – слалом-гигант, слалом, супергигант, параллельный слалом и скоростной спуск. В соревнованиях примут участие около 80 сильнейших спортсменов из 20 стран мира.
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