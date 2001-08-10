Распоряжение о соцсетях вступило в силу в Сахалинской области

Жители Сахалинской области могут написать губернатору в соцсетях и получить оперативный ответ. Соответствующее распоряжение в День народного единства, 4 ноября, подписал Валерий Лимаренко. Вопросы, поступающие через официальные страницы губернатора и правительства Сахалинской области, рассматриваются в течение 24 часов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПСО.

– Документ официально вступил в силу. Это значит, что теперь все сахалинские чиновники, в том числе и я, должны за сутки дать официальный ответ на сообщения, которые вы нам присылаете в социальных сетях. Уверен, что этот документ поможет выстроить более доверительные отношения между властью и жителями, – сказал Валерий Лимаренко.

Распоряжение губернатора призвано в новом формате наладить обратную связь с сахалинцами и курильчанами. Теперь в работу незамедлительно запускаются сообщения в официальных аккаунтах губернатора и правительства в «Инстаграме», «Фейсбуке», «Одноклассниках», «ВКонтакте». Ответить профильные органы исполнительной власти или местного самоуправления должны за сутки, в то время как срок ответа на официальные запросы – 30 дней.

Жители Сахалинской области тоже приняли участие в создании нового распоряжения. До 1 ноября 2019 года включительно все желающие могли внести свои предложения в проект документа, и самые конструктивные из них внесли в окончательную версию. К примеру, появился пункт о персональной ответственности руководителей органов власти за своевременное и качественное рассмотрение сообщений в соцсетях.

Несмотря на то, что распоряжение только вступило в силу, жители уже получают ответы. За неделю губернатор получил более 150 сообщений на своих официальных страницах в соцсетях. Сахалинцев и курильчан интересуют вопросы благоустройства, переселения из аварийного жилья, строительства дорог, доступности и качества медицинской помощи.

Напомним, обратиться к главе Сахалинской области можно через интернет-приемную, а также на официальных страницах в социальных сетях.

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