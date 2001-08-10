Тихоокеанское
информационное агентство
5 Ноября 2019
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16:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам расскажут, как менялись названия улиц города

Жителей Южно-Сахалинска, интересующихся краеведением, приглашают на встречу участников проекта «Народный сахалинский гид». Она пройдет в областной библиотеке 7 ноября. Начало в 18.30.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ, с лекцией выступит активный участник проекта Лариса Орехова.

Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.

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