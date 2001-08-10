День экологической грамотности провели в одном из дворов Южно-Сахалинска

Окончание капитального ремонта двора жители домов №165 и 167 по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске отметили интерактивным праздником - Днем экологической грамотности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

Активисты общественного совета областного центра представили жителям двора специальные образовательные игровые программы. Малыши рисовали и танцевали, школьники участвовали в викторине. Кроме того, взрослые могли продегустировать продукты здорового питания от одного из магазинов экотоваров.

У участников праздника была возможность пообщаться с членами общественного совета и депутатом Городской Думы города Южно-Сахалинска Светланой Швец. В рамках грантового проекта «Город добра в каждом дворе» конкурса «Мы — наш город» реализовано 10 встреч во дворах города.

- Благодаря грантовой поддержке встречи с жителями проходят ярче. Каждая из них становится настоящим праздником для детей. В то же время на мероприятиях обсуждаются самые серьезные житейские вопросы, - отметила Инна Колотовкина, руководитель проекта.

За период с мая по октябрь на встречах побывало более 500 семей. На них обсуждались разные темы - механизмы финансирования инициатив жителей через работу ТОС и с помощью грантов, ЖКХ-контроль. Проведены игровые тренинги для детей по безопасности, театрализованные чтения книг, акции «Здоровый двор», где можно было получить первичную консультацию после мониторинга здоровья.