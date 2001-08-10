Новые квартиры взамен «аварийных» получили семьи из Кировского

Новые квартиры взамен «аварийных» получили 16 семей в Тымовском районе. В селе Кировском в эксплуатацию торжественно ввели двухэтажный жилой дом. Его возвели в рамках региональной программы по переселению из аварийного жилья, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Новый дом подсоединен к центральным коммуникациям и оснащен энергоэффективными приборами. Внутри строители обустроили просторные комнаты, установили сантехнику. А на прилегающей территории – установили детская площадка. В передаче ключей новосельцам приняла участие министр строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко.

– В Сахалинской области до конца года будет сдано более 40 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев из аварийного жилья. На следующий год у нас более амбициозная задача – сдать 90 тысяч «квадратов» социального и около 60 тысяч – арендного жилья. И Тымовский район является одним из лидеров в этом направлении, – отметила глава минстроя Татьяна Стаценко.

Учитель русского языка и литературы Анна Панова 11 лет прожила в доме, признанном аварийным.

– Условия в том доме были ужасными. Они стояли еще со времен, когда я ходила в школу, и там жили мои учителя. Новый дом удобно расположен, квартира в нем стала хорошим подарком в преддверии Нового года, – рассказала Анна Панова.

Также в муниципальном образовании уже на стадии возведения – еще 45 квартир, план на 2020 год предусматривает ещё 74 жилых помещения для переселенцев в селах Тымовского городского округа. Новые дома возводят по современным технологиям, в проекте предусмотрены пандусы, отдельные входы и подъемники для инвалидов. Кроме того, все комнаты в квартирах будут оборудованы дымоуловителями.

К концу 2025 года в Сахалинской области планируют ввести более 3,5 миллионов квадратных метров жилья и обновить треть всего жилфонда. В 2020 году собираются построить 430 тысяч «квадратов», а с 2021-го – строить ежегодно по 500 тысяч и более.