Сахалинских студенток обучили методике самодиагностики груди

Самодиагностику состояния молочных желез научились делать студентки политехнического колледжа СахГУ. О профилактике рака молочной железы девушкам рассказала специалист областного центра медицинской профилактики Мария Горина на обучающем семинаре, который проходил в рамках проекта «Здоровая молодежь».

Как ТИА "Острова" сообщили в областном минздраве, по статистике около 5% случаев рака молочной железы регистрируется в возрастной группе женщин до 40 лет, около 20% - от 40 до 50 лет, а в возрасте старше 50 выявляется 75% случаев.

- Выявленное на ранней стадии онкологическое заболевание успешно лечится, - рассказывает Мария Горина. – И один из видов самостоятельной диагностики - пальпация молочной железы. Для проведения такой процедуры не требуется специальное оборудование и много времени. Проходить самообследование нужно раз в месяц в любом возрасте.

Процесс довольно простой. Сначала нужно убедиться в том, что на белье нет никаких следов от выделений. Потом осмотреть грудь на предмет высыпаний, шелушений, покраснений или изменений формы. После следует встать перед зеркалом, заложить одну руку за голову и подушечками трех самых длинных пальцев второй руки вращательными движениями с легким нажимом произвести ощупывание всей молочной железы. Пальцами правой руки - левую грудь, пальцами левой – правую. Далее принять положение лежа, подложить под лопатки валик и делать почти тоже самое, что и стоя, с той разницей, что в этот раз больше внимания следует уделить подмышечным впадинам и надключичным областям на предмет обнаружения увеличенных лимфоузлов.

Если при таком обследовании обнаружены отклонения от нормы (к примеру, изменился размер одной из молочных желез, структура и внешний вид, есть выделения из сосков и т. д.) следует обратиться к специалисту за консультацией.

- Наличие перечисленных признаков совсем не означает, что у вас рак, - поясняет специалист Центра. – Диагноз может поставить только врач! Процедуру нужно проводить раз в месяц, чтобы не опасться за свое здоровье, а в случае обнаружения узлов или участков уплотнения - вовремя обратиться к специалистам за помощью.

Во время занятия девушкам рассказали о том, кто попадает в группу риска, какие изменения в состоянии груди должны насторожить во время самодиагностики, почему важно регулярно делать осмотр.

Понять, о чем идет речь, когда информация выдается на словах, сложно. Поэтому все студентки смогли опробовать процесс на практике. В конце занятия все желающие смогли провести пальпацию на специальном тренажере, который анатомически повторяет строение женской груди.