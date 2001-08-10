Сахалинских студенток обучили методике самодиагностики груди
Самодиагностику состояния молочных желез научились делать студентки политехнического колледжа СахГУ. О профилактике рака молочной железы девушкам рассказала специалист областного центра медицинской профилактики Мария Горина на обучающем семинаре, который проходил в рамках проекта «Здоровая молодежь».
Как ТИА "Острова" сообщили в областном минздраве, по статистике около 5% случаев рака молочной железы регистрируется в возрастной группе женщин до 40 лет, около 20% - от 40 до 50 лет, а в возрасте старше 50 выявляется 75% случаев.
- Выявленное на ранней стадии онкологическое заболевание успешно лечится, - рассказывает Мария Горина. – И один из видов самостоятельной диагностики - пальпация молочной железы. Для проведения такой процедуры не требуется специальное оборудование и много времени. Проходить самообследование нужно раз в месяц в любом возрасте.
Процесс довольно простой. Сначала нужно убедиться в том, что на белье нет никаких следов от выделений. Потом осмотреть грудь на предмет высыпаний, шелушений, покраснений или изменений формы. После следует встать перед зеркалом, заложить одну руку за голову и подушечками трех самых длинных пальцев второй руки вращательными движениями с легким нажимом произвести ощупывание всей молочной железы. Пальцами правой руки - левую грудь, пальцами левой – правую. Далее принять положение лежа, подложить под лопатки валик и делать почти тоже самое, что и стоя, с той разницей, что в этот раз больше внимания следует уделить подмышечным впадинам и надключичным областям на предмет обнаружения увеличенных лимфоузлов.
Если при таком обследовании обнаружены отклонения от нормы (к примеру, изменился размер одной из молочных желез, структура и внешний вид, есть выделения из сосков и т. д.) следует обратиться к специалисту за консультацией.
- Наличие перечисленных признаков совсем не означает, что у вас рак, - поясняет специалист Центра. – Диагноз может поставить только врач! Процедуру нужно проводить раз в месяц, чтобы не опасться за свое здоровье, а в случае обнаружения узлов или участков уплотнения - вовремя обратиться к специалистам за помощью.
Во время занятия девушкам рассказали о том, кто попадает в группу риска, какие изменения в состоянии груди должны насторожить во время самодиагностики, почему важно регулярно делать осмотр.
Понять, о чем идет речь, когда информация выдается на словах, сложно. Поэтому все студентки смогли опробовать процесс на практике. В конце занятия все желающие смогли провести пальпацию на специальном тренажере, который анатомически повторяет строение женской груди.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Большая часть налогов от проекта «Сахалин-1» продолжит оставаться в области
09:20 Сегодня День экологической грамотности провели в одном из дворов Южно-Сахалинска
- 09:50 Сегодня Новые квартиры взамен «аварийных» получили семьи из Кировского
- 10:15 Сегодня «Стратегию развития до 2035 года» презентовали на Сахалине
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
15:30 30 Октября Жителей сахалинских районов онлайн будут консультировать врачи из областного центра
- 16:00 30 Октября Десять суток придется провести за решеткой алиментщику из Тымовского района
14:00 31 Октября Островитян приглашают на празднование Дня народного единства
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?