Слет «серебряных волонтеров» завершился на Сахалине

Закрытия слета «серебряных волонтеров» прошло в Холмске. Участие в региональном добровольческом межпоколенческом слете «Молоды душой» приняли 70 сахалинцев в возрасте от 18 до 90 лет. Это авторы социальных проектов, организаторы, участники одноименного федерального форума, а также активисты из районов области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

За три дня они прошли образовательную программу, которая включала в себя интеллектуальные игры, специально разработанные для «серебряных волонтеров», тренинги по выявлению барьеров развития добровольчества, а также мастер-классы по йоге, арт-терапии и многому другому. Главной частью образовательного интенсива стало социально-конструкторское бюро, где участники разрабатывали новые проекты для своих районов.

– Мы первые использовали такой механизм. Добровольцы сами говорили о том, что нужно в их населённых пунктах, разрабатывали идеи. От теории участники перешли к практике. В последний день слета добровольцы воплотили в жизнь свои идеи. У нас были музыкальные батллы, зарядка для всех желающих и многое другое. В мероприятиях поучаствовали около 200 жителей Холмска, – отметил куратор федеральной и региональной форумной кампании на территории Сахалинской области Алексей Ченских.

Подобные мероприятия добровольцы позже проведут и в других районах области. В завершении слета всем участникам вручили сертификаты и памятные подарки.