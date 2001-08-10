Островитяне ищут не только работу, но и счастье

Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировали запросы соискателей Сахалинской области на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей города. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сервис.

Оказалось, что чаще всего в Сахалинской области ищут вакансии для бухгалтера, только за один месяц на сайте таких запросов было более 650, на второй строчке по популярности инженеры (более 200 запросов), на третьей – юристы (почти 200 запросов). Кроме этого, островитяне активно ищут предложения для водителя, экономиста, геолога и специалиста по охране труда.

«Конечно, запросов гораздо больше, чем только десять. Например, в Сахалинской области 108 раз за месяц искали вакансии для директоров, 95 – для администраторов, 77 раз – для механиков, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Кроме вакансий, ряд соискателей с помощью поисковой строки ищут предложения от конкретных работодателей, например, «Сахалин Энерджи» (65 запросов), «Газпром» (104) или «Роснефть» (45 раз).

Еще кандидатов интересуют вакансии с определенным режимом работы: временная (66), вечерняя (30), удаленная работа (30)».

Анализ запросов на hh.ru показал, что кандидаты ищут не только работу. Например, 445 пользователей искали «ничего не делать», «спать» - 226, «играть» - 111. А счастье и надежду пытались найти 875 посетителей.