Островитяне ищут не только работу, но и счастье
Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировали запросы соискателей Сахалинской области на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей города. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сервис.
Оказалось, что чаще всего в Сахалинской области ищут вакансии для бухгалтера, только за один месяц на сайте таких запросов было более 650, на второй строчке по популярности инженеры (более 200 запросов), на третьей – юристы (почти 200 запросов). Кроме этого, островитяне активно ищут предложения для водителя, экономиста, геолога и специалиста по охране труда.
«Конечно, запросов гораздо больше, чем только десять. Например, в Сахалинской области 108 раз за месяц искали вакансии для директоров, 95 – для администраторов, 77 раз – для механиков, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Кроме вакансий, ряд соискателей с помощью поисковой строки ищут предложения от конкретных работодателей, например, «Сахалин Энерджи» (65 запросов), «Газпром» (104) или «Роснефть» (45 раз).
Еще кандидатов интересуют вакансии с определенным режимом работы: временная (66), вечерняя (30), удаленная работа (30)».
Анализ запросов на hh.ru показал, что кандидаты ищут не только работу. Например, 445 пользователей искали «ничего не делать», «спать» - 226, «играть» - 111. А счастье и надежду пытались найти 875 посетителей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Большая часть налогов от проекта «Сахалин-1» продолжит оставаться в области
09:20 Сегодня День экологической грамотности провели в одном из дворов Южно-Сахалинска
- 09:50 Сегодня Новые квартиры взамен «аварийных» получили семьи из Кировского
- 10:15 Сегодня «Стратегию развития до 2035 года» презентовали на Сахалине
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
15:30 30 Октября Жителей сахалинских районов онлайн будут консультировать врачи из областного центра
- 16:00 30 Октября Десять суток придется провести за решеткой алиментщику из Тымовского района
14:00 31 Октября Островитян приглашают на празднование Дня народного единства
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?