Тихоокеанский медицинский кластер создают в островном регионе
Стратегия развития островного здравоохранения до 2029 года стала одним из ключевых вопросов инвестиционного совета. Он состоялся накануне, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.
Медицинская реформа призвана увеличить продолжительность жизни сахалинцев и курильчан до 78 и более лет. Передовое оборудование, высококвалифицированные кадры в островных медучреждениях избавят жителей области от необходимости выезжать на лечение в другие регионы и страны.
По данным ведущего агентства финансово-экономической информации Bloomberg, самые эффективные системы здравоохранения сегодня созданы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первые строчки рейтинга занимают Китай, Сингапур, Южная Корея, Япония.
– Удачное географическое положение Сахалинской области создает все предпосылки, чтобы перенимать эту тенденцию, использовать самые передовые медицинские технологии, делать их доступными для жителей, – сказал заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев.
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме также поднял тему создания медицинских кластеров на Дальнем Востоке. В федеральном округе, в отличие от центральной части России, есть недостаток передовых медицинских центров.
Оснастить островные больницы и поликлиники высокотехнологичным оборудованием – такую задачу поставил глава области. Только на 2019 год запланировали приобрести 1100 единиц новейшей техники.
За пять лет на островах должны появиться более 60 современных объектов здравоохранения. В Южно-Сахалинске построят новый корпус консультативно-диагностического центра, лечебно-диагностический корпус областной больницы, детский госпиталь.
Природные богатства островной области открывают большие перспективы не только для диагностики и лечения, но и для реабилитации. Планируется реконструировать санаторий «Синегорские минеральные воды», развивать бальнеологическое направление.
Тихоокеанский кластер объединит все виды клиник – государственные, частные, иностранные. Все медицинские учреждения будут дополнять друг друга, работая на одну цель – оказывать всестороннюю помощь пациентам. Более тысячи специалистов получат возможность пройти стажировку в России и за рубежом.
Для регионов, которые возьмутся за создание медицинских кластеров, предусмотрена возможность федерального финансирования. Сахалинской области удалось найти также потенциальных партнеров – как финансовых (инвестиционный банк «ВТБ Капитал», государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, так и технологических (бизнес-школа Сколково).
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