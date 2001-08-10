Южносахалинцам расскажут об основах здорового питания
Расширять присутствие в медицинской сфере намерены представители сахалинского «серебряного волонтерства». Ранее общественники уже организовали свою работу по приобщению населения к диспансеризации, к проведению мониторинга жалоб и обращений среди пациентов, отработке поступающих вопросов и предложений. Одна из таких инициатив коснулась создания школ здоровья, в которых бы жители могли получать нужные и полезные сведения о профилактике заболеваний, о возможностях диагностики и лечения.
Как ТИА "Острова" сообщили в областном правительстве, первое мероприятие решили посвятить принципам правильного питания, с акцентом на рекомендации для лиц «серебряного возраста». По многочисленным просьбам встреча-обсуждение актуальной темы состоится 8 ноября во дворце спорта «Кристалл». Перед собравшимися выступит специалист центра медицинской профилактики. Начало в 14:30.
Напомним, сегодня в области действует проект «Сахалинское долголетие». Благодаря ему люди в возрасте 65+ бесплатно занимаются спортом, посещают культурные мероприятия. В октябре активисты проекта выразили желание помогать решать проблемы, которые возникают у пожилых сахалинцев при обращении в поликлиники.
Первый отряд помощников-добровольцев появился при 4-й поликлинике областного центра. После эстафету добровольчества подхватили в Томари. Сейчас советы формируются при поликлиниках во всех районах. Их участники выступают связующим звеном между пациентами, главными врачами и руководством министерства здравоохранения.
К «серебряным волонтерам» можно обратиться, если возникли сложности с прохождением диспансеризации, записью на прием и по другим медицинским вопросам. Активисты планируют работать с каждым обратившимся индивидуально. Все представители старшего поколения, у кого есть желание, время и силы могут присоединиться к «серебряным волонтерам». Записаться в добровольцы, а также оставить свои обращения и предложения можно по номеру 8-962-128-01-90.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Большая часть налогов от проекта «Сахалин-1» продолжит оставаться в области
09:20 Сегодня День экологической грамотности провели в одном из дворов Южно-Сахалинска
- 09:50 Сегодня Новые квартиры взамен «аварийных» получили семьи из Кировского
- 10:15 Сегодня «Стратегию развития до 2035 года» презентовали на Сахалине
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
15:30 30 Октября Жителей сахалинских районов онлайн будут консультировать врачи из областного центра
- 16:00 30 Октября Десять суток придется провести за решеткой алиментщику из Тымовского района
14:00 31 Октября Островитян приглашают на празднование Дня народного единства
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?