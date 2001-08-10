Южносахалинцам расскажут об основах здорового питания

Расширять присутствие в медицинской сфере намерены представители сахалинского «серебряного волонтерства». Ранее общественники уже организовали свою работу по приобщению населения к диспансеризации, к проведению мониторинга жалоб и обращений среди пациентов, отработке поступающих вопросов и предложений. Одна из таких инициатив коснулась создания школ здоровья, в которых бы жители могли получать нужные и полезные сведения о профилактике заболеваний, о возможностях диагностики и лечения.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном правительстве, первое мероприятие решили посвятить принципам правильного питания, с акцентом на рекомендации для лиц «серебряного возраста». По многочисленным просьбам встреча-обсуждение актуальной темы состоится 8 ноября во дворце спорта «Кристалл». Перед собравшимися выступит специалист центра медицинской профилактики. Начало в 14:30.

Напомним, сегодня в области действует проект «Сахалинское долголетие». Благодаря ему люди в возрасте 65+ бесплатно занимаются спортом, посещают культурные мероприятия. В октябре активисты проекта выразили желание помогать решать проблемы, которые возникают у пожилых сахалинцев при обращении в поликлиники.

Первый отряд помощников-добровольцев появился при 4-й поликлинике областного центра. После эстафету добровольчества подхватили в Томари. Сейчас советы формируются при поликлиниках во всех районах. Их участники выступают связующим звеном между пациентами, главными врачами и руководством министерства здравоохранения.

К «серебряным волонтерам» можно обратиться, если возникли сложности с прохождением диспансеризации, записью на прием и по другим медицинским вопросам. Активисты планируют работать с каждым обратившимся индивидуально. Все представители старшего поколения, у кого есть желание, время и силы могут присоединиться к «серебряным волонтерам». Записаться в добровольцы, а также оставить свои обращения и предложения можно по номеру 8-962-128-01-90.