Около двух километров асфальта уложили в 25 мкр Южно-Сахалинска

Около двух километров асфальта уложили в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Новый подрядчик активно ведет работу, благодаря чему за месяц удалось выполнить работы на 60%, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Напомним, контракт по ремонту дорог в 25-м микрорайоне был расторгнут в разгар строительного сезона по причине невыполнения подрядчиком своих обязательств, затем была оперативно найдена новая подрядная организация, которой предстоит выполнить работы. Контракт с ней был заключен 3 сентября, однако строители приступили к ремонту до его подписания, такая договоренность была достигнута с учетом социальной значимости дорог.

Как рассказал представитель подрядной организации, на объекте работали до 30 человек и 12 единиц техники, что позволило уложить около 2 километров асфальта. Он появился на ул. Тихой на участке от ул. Деповской до ул. Клубной, покрытие также уложили на отрезке ул. Анивской от ул. Киевской до ул. Телеграфной, сейчас идут работы по обустройству оставшейся части этой улицы. Кроме того, ремонт дорожного полотна уже выполнен на Кузнечной, Клубной и Моторной. Планируется, что до конца строительного сезона 2019 года, если позволит погода, также будет обновлен участок ул. Телеграфной от ул. Тихой до ул. Анивской. В случае установления низких температур будут вестись работы, на которые не влияет погода, например по установке освещения.

Добавим, согласно муниципальному контракту срок окончания работ - до 1 сентября 2020 года.