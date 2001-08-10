Медицинские консультации по видеосвязи запустили в Корсакове
В Корсаковской ЦРБ запустили медицинские консультации по видеосвязи. Телемедицинская конференция в формате «врач-пациент-врач» состоялась накануне между врачами областной клинической больницы и ЦРБ. Теперь в районном учреждении здравоохранения видеоконсультации будут проходить на постоянной основе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
– Телемедицина позволяет сделать врачебную помощь более доступной для жителей, – отметил и.о. главного врача Корсаковской ЦРБ Осман Салманов. – Консультации проводят специалисты высокого класса. Польза от такого общения огромна. Как для пациента, так и для его лечащих врачей. Пообщавшись со специалистом более высокого уровня, они могут почерпнуть много полезного и для себя.
Сегодня дистанционная помощь была оказана четырем пациентам. Они нуждались в консультации нейрохирурга и нефролога. В ходе сеанса видеосвязи лечащие врачи получили подробные инструкции, как скорректировать схему лечения, а также какие обследования следует провести дополнительно.
Жительница Корсакова осталась довольна новой услугой. На прием к нейрохирургу она могла попасть лишь на следующей неделе – по записи. Однако уже сегодня женщину проконсультировал нужный специалист.
– Это очень удобно, – уверяет она. – Помогает сэкономить время и деньги. Как только мне предложили получить консультацию в режиме телемоста, я согласилась сразу и даже сдала свой талон – теперь он мне не потребуется. Предварительно сделала необходимые снимки, сдала анализы – как для обычного приема. Специалисты областной больницы с историей болезни и результатами обследования смогли ознакомиться в электронном виде – через систему БАРС.
Напомним, межрегиональные медицинские консультации по видеосвязи с 1 ноября запущены по всему островному региону. Организовать работу в этом направлении поручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Жители региона могут рассчитывать на онлайн-помощь не только врачей из областного центра, но и высококвалифицированных специалистов из других регионов.
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