Больше 50 энерговоров наказали на Сахалине с начала года

С начала года по решению суда к административной ответственности привлекли 55 сахалинцев, уличенных в хищении электроэнергии. Факты незаконного энергопотребления выявлены в ходе специальных рейдов сотрудников Сахалинэнерго и правоохранительных органов.

Как ТИА "Острова" сообщили в энергокомпании, по всем случаям самовольного присоединения к электросети были составлены акты о безучётном потреблении электроэнергии, материалы направлены в полицию, затем - в суд. В соответствии с законом правонарушители оплачивают весь объем похищенного ресурса. Его размер определяется по совокупности установленной мощности всех электроприборов в непрерывном режиме работы или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере.

Если человек, уличенный в хищении электроэнергии, отказывается в добровольном порядке возмещать ущерб, сумма взыскивается через суд. В таком случае помимо возмещения ущерба расхититель обязан оплатить государственную пошлину, исполнительный сбор, а также административный штраф. Для физических лиц он составит от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч.