Почти 200 одаренных сахалинских школьников с пользой проводят осенние каникулы
Двухнедельная профильная смена на базе центра «Восток» стартовала в Южно-Сахалинске. 184 школьника из двенадцати районов Сахалинской области до 9 ноября будут обучаться по трем направлениям: «Наука», «Культура», «Спорт», передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный центр оценки качества образования.
Образовательная смена проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование». В «Востоке» собрались ученики 2-11-х классов – отличники учебы, победители олимпиад, активные участники внеурочной деятельности.
– Учиться очень интересно. Экология мне нравится, поэтому здорово уделять столько времени изучению любимого предмета. Мы не только разбираем теорию, но еще много занимаемся практикой. Например, измеряем объем легких с помощью приборов и вычислительных формул, – поделился десятиклассник из южно-сахалинского лицея №1 Павел Данилов.
С одаренными школьниками работают преподаватели Сахалинского государственного университета, областного института развития образования, школ Южно-Сахалинска и Корсакова.
По направлению «Наука» ребята изучают географию, экологию, русский язык, литературу, обществознание, физическую культуру. Те, кто выбрал «Культуру», занимаются хоровым пением, а кто «Спорт» – настольным теннисом и баскетболом. Одним из ключевых событий смены стал «Фестиваль науки», который объединил школьников всех направлений.
Образовательный интенсив для одаренных школьников проводится по той же модели, что и в образовательном центре «Сириус» в Сочи. На Сахалине это уже вторая подобная смена. Летом ребята изучали программу «Литературное творчество».
– Для школьников обучение полностью бесплатное. Но, чтобы попасть в число учеников, нужно пройти конкурсный отбор, – заметила замдиректора регионального центра оценки качества образования Людмила Сакович.
На организацию профильных для одаренных сахалинцев из областного бюджета в этом году выделили 22 миллиона рублей. Также на эти средства 20 ребят и два педагога смогли побывать в Якутске, где углубленно изучали физику и математику. Еще одна группа островных школьников и учителей получила возможность отправиться в Хабаровск на смену, посвященную истории и обществознанию.
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