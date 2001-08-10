Предложения по улучшению городской среды ждут от южносахалинцев

Платформа «Чего хочет Сахалин?» соберет предложения жителей областного центре по улучшению городской среды. Задача интернет-площадки - объединить инициативы и мнения горожан по развитию общественных пространств Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Южно-Сахалинск выбран пилотным проектом, платформа уже запущена в рамках трехстороннего соглашения между правительством Сахалинской области, фондом ДОМ.РФ и КБ Стрелка (Москва). Соглашение было заключено в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части повышения комфортности городской среды муниципальных образований Сахалинской области и увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

В ближайшем будущем Южно-Сахалинск приступит к реализации проекта велопешеходного променада «Парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина - ботанический сад - река Еланька», разработанного фондом ДОМ.РФ и КБ Стрелка в рамках соглашения.

С момента запуска сайта прием идей продлится 45 дней. За это время горожане смогут высказать свое мнение о 37 приоритетах развития городской среды Южно-Сахалинска, среди которых дороги, общественный транспорт, зеленые пространства, услуги и сервисы, образование, спорт. Затем все собранные идеи и мнения проанализируют эксперты.

- Мы видели, как работают подобные интернет-площадки в других городах страны, и считаем этот проект эффективным, - говорит директор МКП «Горархитектура» Андрей Ковальчук. - Главное преимущество сайта - максимальное вовлечение жителей в тему обустройства нашего города, благоустройства общественных пространств и территорий. И, чем больше идей и предложений поступит от людей, тем больше у проектировщиков и архитекторов будет возможностей применить нестандартные решения. Ведь так или иначе все проектные разработки выполняются в определенных рамках, по шаблонам, с учетом норм и правил. Иногда специалисты упускают нюансы, которые могут возникнуть при реализации проектов на местности. Поэтому очень важно услышать людей, которые потом станут пользователями этих объектов. Тогда проекты получатся интересными, эффективными и удобными.

Еще один немаловажный момент, который отмечают специалисты администрации, - вовлечение жителей в работу над созданием облика города дает положительный эффект при дальнейшей эксплуатации построенных и обустроенных объектов. Люди гораздо бережнее относятся к тому, что было реализовано с учетом их мнения. Эта тенденция уже на протяжении нескольких лет явно прослеживается и в Южно-Сахалинске.