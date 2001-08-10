Поговорить о смысле жизни приглашают южносахалинцев в библиотеку

Открытая лекция по психологии «Смысл жизни – вопрос жизнеподдержания, жизнепостроения или жизнетворчества» пройдет в областной библиотеке 12 ноября. Послушать ее приглашают всех желающих, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Приглашенный гость – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Сахалинского государственного университета Арина Швецова расскажет об одном из интересных и самых изучаемых направлений науки – психологии смысловой сферы человека, или психологии "смысла". Лектор затронет тему – почему, разговаривая на одном языке, собеседники подчас не понимают друг друга.

Лекция предназначена для слушателей старше 18 лет. Мероприятие пройдет в зале заседаний на первом этаже СахОУНБ.

Вход свободный. Начало в 18:00.

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-22.