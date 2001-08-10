Гедза, хинкали и равиоли накормят жителей Южно-Сахалинска
Рестораны Южно-Сахалинска продолжают радовать своих посетителей разновидностями пельменей со всего мира. В рамках гастрономического марафона «Пельмень и его друзья» южносахалинцы могут попробовать интересные варианты знаменитого блюда по цене, не превышающей 350 рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской мэрии, шеф-повара 12 заведений общественного питания предложат гурманам оценить свои специальные рецепты как традиционных русских пельменей и вареников, так и восточных мантов, итальянских равиоли, грузинских хинкали, японских гедза, паназиатских димсамов и так далее. Перечень участников и меню представлены в тематическом разделе на сайте администрации гроода.
Так, например, в кафе «Азия Mix» горожане могут попробовать настоящие среднеазиатские манты с сочной начинкой из баранины или с тыквой и картофелем, национальный овощной рулет оромо из тончайшего теста, приготовленный на пару, а также чучвара с насыщенным мясным бульоном.
- Манты известны всем. Их любят за яркий вкус и сытность. А вот с блюдом киргизско-казахской кухни оромо знаком не каждый. Поэтому мы и решили включить его в фестивальное меню. Тыкву, которую используют для начинки, мы специально привозим из Средней Азии, чтобы наши гости в полной мере смогли ощутить этот нежный и неповторимый вкус, - рассказал владелец кафе «Азия Mix» Улан Болотбек.
В арт-кафе «Третьяковка» любителям вареников предложат попробовать излюбленное блюдо, в котором можно сочетать различные начинки. Здесь горожанам подадут вареники с картофелем и ароматным грибным соусом, с капустой в сметанно-чесночной заправке с зеленью, а также с нежным творогом и оригинальным ягодным соусом.
- Помимо вареников, рецептура которых была разработана специально для фестиваля «Пельмень и его друзья», мы предлагаем всем попробовать и наши фирменные пельмени с сахалинским колоритом. Их начинка придется по вкусу любому гурману. В ней сочетаются два вида мяса: отборная говядина и свинина, а также домашняя кимчи. Хоть это блюдо и не участвует в марафоне, чтобы порадовать наших гостей, было решено включить его в фестивальный ценовой диапазон - 350 рублей, - поделился руководитель проекта «Арт-кафе «Третьяковка» Алексей Ко.
Команда поваров ресторана «Сайгон» создала изысканные угощения с оригинальной подачей. Равиоли «Казончелли» приготовлены на основе мясного фарша, миндаля, цедры лимона и подаются на хрустящем слайсе из бекона. Также никого не оставят равнодушным куриные пельмени с лесными грибами в сливочно-сметанном соусе и пикантные гедза с кальмаром.
- Нам очень нравится такой формат. Благодаря гастрономическому марафону повара могут воплотить свои творческие идеи, а жители Южно-Сахалинска - узнать о новых вкусовых сочетаниях, вариантах красивой подачи блюд и просто отлично провести время со своими родными и друзьями в уютных ресторанах города, - подчеркнула директор ресторана «Сайгон» Юлия Латыпова.
Кроме того в рамках городского фестиваля пельменей на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска также проводится телефонное голосование за самые вкусные пельмени сахалинского производителя. В течение месяца потребители смогут обозначить свои предпочтения в интерактивном опросе, который продлится до 30 ноября. Завершающим этапом фестиваля станут подведение итогов, серия мастер-классов и большой гастрономический праздник День пельменя, который состоится в середине декабря.
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