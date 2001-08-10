Об основах информационной безопасности расскажут островитянам

Второй модуль интерактивных уроков стартует в областной библиотеке на базе центра информационной и цифровой культуры. Просветительская программа, рассчитанная до мая 2020 года, разработана для молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет. Она состоит из нескольких самостоятельных модулей, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Первый модуль «Погружение в мир IT» прошел в октябре. Он состоял из трех уроков и был направлен на знакомство сахалинцев с историей развития информационных технологий, киберэтикой, а также изучению архитектуры современных компьютеров.

Второй модуль «Основы информационной безопасности» направлен на знакомство сахалинцев с методами защиты информации, которые применяются для ограничения доступа случайных и незаконных пользователей к информационным ресурсам. Участники интерактивных занятий приобретут знания в области современных технологий шифрования данных, расширят свои представления, связанные с угрозами и уязвимостями, подстерегающими человека в цифровом пространстве.

8 ноября в 15.00 - первый интерактивный урок из второго модуля программы по теме «Основы информационной безопасности: механизмы контроля, методы аутентификации». Его участники познакомятся с особенностями различных способов аутентификации и узнают о том, какие из них на сегодняшний день являются самыми надёжными.

15 ноября в 15.00 - второй интерактивный урок по теме «Механизмы и технологии защиты информации». Участники мероприятия познакомятся с методами криптографии и некоторыми криптографическими алгоритмами, узнают о том, для чего необходима формализация защиты информации.

22 ноября в 15.00 - третий интерактивный урок по теме «Угрозы и уязвимости». Участники мероприятия изучат проблемные вопросы, возникшие в связи с активным развитием цифрового пространства, в частности, связанные с распространением вирусного программного обеспечения.

6 декабря в 15.00 состоится культурно-образовательное мероприятие по теме «Мошенничество в цифровой среде». Будут освещены вопросы, связанные с распространёнными способами мошенничества в киберпространстве, приведён краткий анализ механизма совершения этих деяний. Слушатели узнают о методах противостояния мошенникам и познакомятся с психологическими уловками, на которые идут киберпреступники ради обмана людей, а в завершение мероприятия выполнят тестовые задания.

Запись и справки по телефону: 8 (4242) 45-25-43 (количество участников ограничено). Интерактивные уроки будут проходить в зале заседаний на первом этаже СахОУНБ.