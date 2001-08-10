Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2019
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Сильные осадки и ветер прогнозируют в Северо-Курильском районе
15:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сильные осадки и ветер прогнозируют в Северо-Курильском районе

Завтра, 8 ноября, на территории Северо-Курильского района синоптики прогнозируют сильный дождь со снегом, а также усиление ветра до 22-27 м/с, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального ГУ МЧС.

Вместе с тем, спасатели рекомендуют жителям района:

  • без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
  • уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
  • отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
  • туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
  • остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
  • при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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