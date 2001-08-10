Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2019
Сегодня 00:21
63,73|70,55|62,40
Сильные осадки и ветер прогнозируют в Северо-Курильском районе
17:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам проведут экскурсию по городу

Жителей и гостей областного центра приглашают на экскурсию «Южно-Сахалинск в исторической ретроспективе». Она состоится 10 ноября. Начало - в 11.00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.                                                                                         

Участник проекта «Народный сахалинский гид» областной библиотеки Ольга Еганова подготовила авторский маршрут, по которому проведет всех желающих и расскажет интересные исторические факты о Южно-Сахалинске.

Запись на экскурсию по телефону 8 (4242) 45-25-28.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?