Южносахалинцам проведут экскурсию по городу

Жителей и гостей областного центра приглашают на экскурсию «Южно-Сахалинск в исторической ретроспективе». Она состоится 10 ноября. Начало - в 11.00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Участник проекта «Народный сахалинский гид» областной библиотеки Ольга Еганова подготовила авторский маршрут, по которому проведет всех желающих и расскажет интересные исторические факты о Южно-Сахалинске.

Запись на экскурсию по телефону 8 (4242) 45-25-28.