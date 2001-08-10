Фестиваль профессий для школьников стартовал в Южно-Сахалинске

Фестиваль профессий настоящего и будущего собрал более 200 восьмиклассников из Южно-Сахалинска в Дворце детского и юношеского творчества. В течение двух дней они познакомятся с самыми перспективными специальностями и смогут погрузиться в специфику и содержание каждой, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

По словам Анастасии Киктевой, директора департамента образования города Южно-Сахалинска, такое профориентационное мероприятие для обучающихся средних школ проходит в первый раз. В рамках фестиваля проведут девять мастер-классов, а также 18 экскурсий на предприятия областного центра.

- Школьники попадут на предприятия нефтегазовой добычи, строительной отрасли и сферы услуг. Также они посетят ряд учебных заведений в целях знакомства со специальностями, на которые могут поступить по окончании 9-х и 11-х классов, - рассказала Анастасия Киктева.

В числе компаний, которые принимают участие в фестивале, - «Сахалинская энергия». Специалисты организуют мастер-классы в области интернет-безопасности, а также расскажут об устройстве нефтегазодобывающей платформы.

- Школьники получат целую палитру представлений о том, какими знаниями, компетенциями должен обладать специалист будущего. Это позволит им лучше выстраивать свои индивидуальные образовательные траектории, - отметила Ирина Немыкина, представитель управления организационного развития социальных льгот и гарантий компании «Сахалинская энергия».

Помимо экскурсий и мастер-классов на фестивале пройдет творческий конкурс «Профессии будущего», где школьники смогут проявить фантазию и предположить, какие профессии в скором времени появятся на рынке труда.