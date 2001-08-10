Ежедневно «Окном доверия» пользуются десятки островитян

Ежедневно сервисом «Окно доверия» пользуются десятки островитян. Сегодня он доступен пациентам второй поликлиники Южно-Сахалинска. Нажав кнопку, пациенты могут получить ответ на любой интересующий медицинский вопрос, пожаловаться на качество услуг или оставить отзыв. Сеанс связи длится одну минуту. При желании процесс можно повторить, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.

– Это отличный способ взаимодействия между пациентом и лечебным учреждением, – уверен заведующий третьим терапевтическим отделением поликлиники №2 Алексей Шишкин. – Для первых, это некая отдушина. Они могут рассказать о наболевшем, выйти с предложением, задать вопрос или выразить благодарность. Для вторых – своеобразный сигнал о том, на какие недостатки в работе учреждения следует обратить внимание, а также какие меры следует принять, чтобы повысить качество оказываемых медицинских услуг.

Замечания посетителей касаются в основном недостатка в штате лечебного учреждения узких специалистов и, как следствие, долгого ожидания записи к нужному доктору. Еще одна проблема, с которой сталкиваются пациенты, – длинные очереди. Администрация лечебного учреждения не оставляет без внимания ни одно видеообращение, старается реагировать оперативно. Чтобы получить ответ, заявители должны не только рассказать о проблеме, но и назвать свое полное имя и номер телефона.

Для удобства пациентов рядом с «окнами» дежурят волонтеры. Студенты медицинского базового колледжа рассказывают посетителям о новом сервисе и помогают освоиться с ним.

– Волонтеры – молодцы! Объяснили, что оставить свой отзыв совсем несложно. Это очень полезное нововведение. Работой лечебного учреждения я, в целом, удовлетворена. А вот Волковой Татьяне Анатольевне хотелось бы сказать огромное спасибо за отзывчивость и доброту, – отметила пациентка поликлиники №2 Светлана Владимировна

А первой районной больницей, внедрившей новацию, стала Корсаковская ЦРБ. Вскоре «Окна доверия» появятся и в других районах Сахалинской области.