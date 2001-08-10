Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2019
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10:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут помочь ненужными вещами нуждающимся или животным

Благотворительная акция «Вещеворот» стартовала в Корсакове. Ее инициаторами выступили члены молодежного парламентского центра. Так, любой желающий может принести ненужные вещи в культурно-досуговый центр «Океан». Там сахалинцев будут ждать с 8 по 12 ноября с 18.00 до 19.00.

Как ТИА "Острова" сообщили в корсаковской администрации, хорошие вещи - обувь, одежда, игрушки, книжки, которые могут порадовать кого-то еще, передадут нуждающимся людям. А то, что непригодно для носки, пойдет на ветошь в приют для животных «Хвостик».

Акция завершится 16 ноября. В этот день в «Океане» пройдет своего рода ярмарка, на которой с 10:00 до 14:00 представят все, что удалось собрать за неделю. Также в это время организуют стол по сбору кормов для животных. Принимаются консервы, крупы, макаронные изделия, газовые баллоны и все, что не жалко отдать. Работники приюта не используют готовые корма, поэтому их приносить не нужно.

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