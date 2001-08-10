Современный КТ-аппарат установили в областном онкодиспансере
В областном онкодиспансере установили новейший компьютерный томограф. Для отделения лучевой диагностики и радиологии приобрели КТ стоимостью более 75 миллионов рублей. Этот аппарат позволяет с высокой точностью проводить лучевую терапию и диагностировать рак на ранних стадиях, передает ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Новый КТ заменил аналогичное оборудование, которое уже успело выработать свой ресурс. 16-срезовый томограф обеспечивает высокую четкость изображения, есть возможность убрать искажения. При этом не требуется предварительной рентгеновской симуляции – это экономит время на проведение процедуры.
– Современное оборудование необходимо при планировании лучевой терапии. Аппарат позволяет точно определить местоположение и размер злокачественного образования и провести лучевую терапию, не задевая здоровых тканей, – пояснила заведующая отделением областного онкодиспансера Ирина Захарова.
Самое главное – данные обследования можно прямиком отправить на станцию планирования. Здесь идет основная часть работы радиолога – контуринг, расчеты, корректировка и составление планов лечения.
Компьютерный томограф будет использоваться не только перед лучевой терапией, но и для диагностики онкологических заболеваний. В выходные дни на аппарате планируют проводить скрининг рака легких, который сегодня занимает лидирующие позиции по числу смертельных исходов.
– Главная проблема высокой смертности от рака – в несвоевременной диагностике, – считает исполняющий обязанности главного врача областного онкологического диспансера Сергей Старцев. – Чем раньше выявлено заболевание, тем более успешным будет лечение пациента. Постепенно мы расширяем перечень скрининговых исследований. Новый аппарат позволит проводить раннюю диагностику рака легких с помощью высокоточного метода низкодозовой томографии.
В Сахалинской области кампания по выявлению рака органов дыхания стартовала 24 августа в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. Затем обследования легких стали проводить также на базе областного онкологического диспансера, в центральных районных больницах.
Установка новейшего КТ позволит увеличить поток пациентов. Метод низкодозовой компьютерной томографии очень востребован у сахалинцев. Только за прошлые выходные обследование прошло более 230 человек. Всего в Сахалинской области обследовали почти 2,5 тысячи пациентов. Подозрения на злокачественные новообразования выявили у 74 человек. Всех пациентов направили на дополнительные обследования или лечение.
Напоминаем, что записаться на низкодозовую томографию можно по номеру горячей линии: 1-300.
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