Жители Лугового встретились с главой сахалинского минздрава

«Серебряные волонтеры» организовали встречу жителей Лугового с главой регионального миндрава. Она состоялась в поликлинике планировочного района. На встрече звучали вопросы, которые наиболее сильно волнуют местных жителей – о нехватке врачей, доступности лекарств и возможностях телемедицины, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Встреча в планировочном районе стала третьей за время работы министра Владимира Ющука. Первый вопрос – о возможном разделении поликлиники Лугового на пятую и шестую, как это было много лет назад. Тогда отпадет необходимость ездить из одного планировочного района в другой – такой довод приводят местные жители.

– Отдельное учреждение – это свой административный штат, при этом ограниченный круг узких специалистов. Здание-то остается прежним, что даст смена названия? Если вернуться к такому варианту с небольшим количеством врачей? Мы решаем шире вопрос – организовать доступность врачей, чтобы вам не приходилось лишний раз ездить, чтобы и в Луговом, и в Новоалександровске, где есть корпуса поликлиники, можно было получить медицинскую помощь, – отметил Владимир Ющук. – При этом может быть общая лаборатория, задача руководителей – организовать забор крови, выделить дни работы для узких специалистов.

Собравшиеся рассказали о нехватке терапевтов, некоторых узких специалистов, о трудностях с записью к врачу сразу же в момент обращения.

– В экстренном случае необходимо обращаться в кабинет неотложной помощи. Поскольку похожий вопрос звучал на прошлой встрече, было принято решение об организации второго такого кабинета – в Луговом, а не только в Новоалександровске, – отметил главный врач поликлиники Артем Нагорный. – Еще не все знают об этой возможности, волонтеры уже приняли это к сведению. Будут проводить вместе с нами разъяснительную работу среди населения. У нас очень активная группа общественников, думаю, вместе сможем разобраться со многими вопросами.

Чтобы сделать медицинскую помощь более доступной, в этом году в поликлинику трудоустроили 12 врачей. Среди них – педиатры, окулист, терапевты, рентгенолог, по одному специалисту клинико-диагностической и функциональной диагностики, хирург и эндокринолог.

Также участники встречи подняли вопросы лекарственного обеспечения. Так, одна из жительниц поинтересовалась, почему рецепт на лекарства выписывается на 30 таблеток, а заводская упаковка содержит только 28. Вопрос маршрутизации из железнодорожной больницы на дальнейшее лечение, хоть и не касается ведомства, но также взят на контроль с целью отработки с коллегами. Вопросы телемедицинских консультаций, возможности электронного документооборота, частные случаи – каждую ситуацию разобрали отдельно с министром или руководителями областных учреждений. Одно из изменений, которое заметили все собравшиеся – отсутствие жалоб на стоматологическую помощь. В прошлые разы такие обращения были доминирующими. Эффективность таких встреч подтверждается и прозвучавшими благодарностями. Мать пятерых детей Ольга Ефременко пришла сказать добрые слова в адрес участкового педиатра

– Раньше жили в Южно-Сахалинске, после переезда в Луговое почувствовали большую разницу. В городе с каждым ребенком пока всех пройдешь, у каждого специалиста очередь. А здесь всегда могу получить помощь. Это заслуга нашего педиатра Ольги Тушковой, у нее всегда есть возможность принять, посмотреть. Даже если не в свой день придешь, всегда проявляет заботу и внимание, - поделилась Ольга Ефременко.

Многие вопросы, с которыми обратились люди, оказались разрешимы на месте. Часто проблемы возникают там, где есть недостаток информации. Представители «серебряного волонтерства» с вниманием отнеслись к прозвучавшим темам – это поможет им в работе. Движение только набирает обороты, но уже сейчас можно обратиться в организацию, чтобы записаться в ее ряды или рассказать о своей проблеме. Телефон для связи с «серебряными волонтерами» - 89621280190.

Встречи с участием активистов, руководства медучреждений и местных жителей будут проходить еженедельно во всех районах островного региона.

Напомним, идея создания на островах «Серебряного волонтерства» пришла к участникам проекта «Сахалинское долголетие». Первый отряд появился в начале октября при южно-сахалинской поликлинике №4. Пенсионеры стали связующим звеном между пациентами, главными врачами и региональным минздравом. К добровольцам можно обратиться за помощью с диспансеризацией, получением талона к специалисту и по другим сложностям, которые встречают посетители в поликлиниках. Теперь такие объединения появляются по всей области.