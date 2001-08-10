Новые большие парковки появятся в Южно-Сахалинске

Работа по привлечению инвесторов для развития парковочного пространства продолжается в Южно-Сахалинске. Сейчас в городе определили 12 земельных участков в рамках соответствующей муниципальной программы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

- Так как подобные объекты долго окупаются, но при этом являются социально значимыми для областного центра, где наблюдается серьезный дефицит парковочных мест, в муниципалитете разработали механизмы поддержки инвесторов. Например, есть возможность заключить концессионное соглашение, в рамках которого часть затрат застройщику компенсируют из бюджета. После завершения строительства объект поступает в муниципальную собственность, при этом находится в пользовании инвестора на период, определенный договором. Таким образом, он компенсирует затраты на строительство и еще получает прибыль от эксплуатации объекта, - отмечают в мэрии.

Уже сейчас в рамках концессионного соглашения начались работы по строительству на улице Детской многоуровневой парковки на 300 мест. Планируется, что ее введут в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

Сегодня в активной стадии переговоры с потенциальными инвесторами, которые собираются возвести парковки на перекрестках улиц Больничной и Комсомольской (300 машиномест), Пограничной и Комсомольской (500 машиномест) и в районе консультативно-диагностического центра (150 машиномест). В перспективе строительство в районе улицы Больничной, 55, южнее ЖК «Малиновка», на землях, предполагаемых под жилую застройку, а также в Луговом на улице Гайдука.

Кроме того, уже разрешили строительство двух автомобильных парковок в районе пересечения улицы Бумажной и проспекта Мира, а также на достройку многоуровневой парковки на участке возле перекрестка улиц Горького и Пуркаева. Инвесторы также могут компенсировать свои затраты в рамках программы поддержки инвестиционной деятельности.