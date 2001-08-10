Педагогам из Южно-Сахалинска рассказали, как создать условия для детей-инвалидов

В Южно-Сахалинске прошла очная сессия для учителей. Сессия состояла из нескольких этапов — установочной сессии, дистанционного обучения и очной сеcсии, где педагогам рассказали, как работать с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. По окончанию всем участникам вручили удостоверения о повышении квалификации, передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

Мероприятие прошло при поддержке московской Академии Просвещения. Инициатива была поддержана ассоциацией молодых учителей среди образовательных организацией города Южно-Сахалинска. Специалисты разработали программу в соответствии с запросом молодых специалистов на тему организационно-методических основ деятельности учителей в условиях инклюзивного образования. В сессии участвовали 42 педагога, которые желали узнать больше о создании особых условий для детей ОВЗ и разработке адаптированных учебных программ.

- Направление в работе постоянно находится в динамике, что требует дополнительного изучения нормативно-правовой документации. Цель мероприятия — помочь молодым специалистам, которые впервые приступают к профессиональной деятельности осознать ту проблему, с которой они могут столкнуться при разработке индивидуальной программы. Дети с ОВЗ требуют особого умения организовать учебный процесс, - рассказал Николай Неретин, ведущий советник отдела обеспечения функционирования и безопасности системы образования Департамента образования города Южно-Сахалинска.

Несмотря на то, что по окончанию сессии педагоги получили удостоверения о повышении квалификации, им необходимо выполнить еще несколько заданий. В том числе, до 11 ноября разработать адаптированную образовательную программу для особых детей и прислать свои варианты в Академию просвещения.