Медицинский

Медицинская бригада узких специалистов работает в Углегорском районе. До 16 ноября местных жителей будут обследовать 10 высококвалифицированных врачей из разных регионов России, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.

В составе медицинского десанта – кардиолог, невролог, онколог, хирург, уролог, офтальмолог, уролог, отоларинголог, а также специалисты по ультразвуковой и функциональной диагностике. Врачи прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Тулы, Махачкалы, Орла, Смоленска и других городов. Все – специалисты высшей категории.

– Мы давно нуждались в таких докторах, – сказала главный врач Углегорской ЦРБ Надежда Литкевич. – В нашем районе почти 40 процентов жителей – пенсионеры, многие имеют проблемы со здоровьем. Врачи все приехали очень отзывчивые, трудоспособные. Они не только лечат пациентов, но и консультируют коллег, делятся своим большим профессиональным опытом.

Запись к специалистам с материка производится через регистратуру. Во врачебной помощи не отказывают никому. Доктора работают до последнего посетителя. В день они в среднем принимают 25 пациентов.

Кардиолог Виктория Ярышева прилетела на Сахалин из Челябинска. Отправиться на другой конец страны девушку подтолкнуло любопытство – очень хотелось побывать в единственной островной области в России.

– Мы проводим второй этап диспансеризации и осматриваем пациентов, у которых на первом этапе были выявлены серьезные проблемы со здоровьем, – рассказала кардиолог. – По плану должны осмотреть около полутора тысяч пациентов, но будем консультировать гораздо больше. Поскольку видим, что люди нуждаются в специализированной помощи. Основная проблема – сердечно-сосудистые заболевания.

Офтальмолог Асият Рамазанова из Махачкалы отправилась в островную область из-за любви к своей профессии и творчеству Чехова.

– Чтобы лечить людей, готова отправиться на край света. Пациенты приняли хорошо. Люди приходят с большой надеждой, и мы постараемся оправдать все ожидания, – поделилась она.

Создать медицинские бригады для обследования жителей отдаленных районов поручил губернатор Валерий Лимаренко. Из разных уголков страны привлекли лучших специалисты узкого профиля.

– Приезд таких докторов в нашу больницу – настоящее спасение. Сегодня я побывала на приеме у офтальмолога и эндокринолога, – поделилась жительница Углегорска Клавдия Михайлова. – Здорово, что врачи сами приехали к нам. Ведь для многих пенсионеров выбраться в Южно-Сахалинск очень сложно. А крепким здоровьем похвастать могут лишь единицы.

После Углегорского района медицинский десант отправится в Холмский. Всего в настоящее время помощь пациентам на островах оказывают пять медицинских команд. Углубленные медосмотры проводятся в тех районах, где особенно остро ощущается нехватка узких специалистов. Бригады докторов уже успели побывать в Охе и на северных Курилах. Сегодня врачи принимают жителей Александровска-Сахалинского, Поронайска, Тымовского и Ноглик. На очереди – Долинск, Корсаков, Макаров, Томари, Невельск, Смирных и южные Курилы.