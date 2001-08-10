Летний сезон завершился в парке имени Гагарина

Летний сезон завершился в городском парке культуры и отдыха Гагарина. Часть аттракционов и каруселей законсервирована до следующего года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.

Одним из главных достижений нынешнего лета стал запуск светомузыкального фонтана. Новую городскую достопримечательность отличают масштаб и функциональность. В комплексном ансамбле 248 динамических струй, которые формируют различные водные композиции. Дополняет картину стела высотой 12 метров. Арки, вьющиеся столбы в переливной чаше, туман, бегущие дорожки - это только часть фигур, которые может создавать фонтанный комплекс в такт музыке. В планах руководства городского парка к началу летнего сезона 2020 года разработать новые цветомузыкальные программы.

В этом году были проведены работы по благоустройству бульвара Святителя Иннокентия - аллеи, ведущей в парк со стороны Компроспекта, и прилегающей к ней территории. Большую работу проделали по проектированию новых объектов. Так, в ближайшем будущем на территории парка планируют выполнить реконструкцию существующего бассейна.

В нынешнем году продолжилась работа по приобретению муниципальных аттракционов. В 2018-м парк приобрел и запустил карусели «Микс», «Колобок», «Биоробот» и «Летающие слоны». Первый особенно пользовался популярностью среди посетителей. Сегодня в парке продолжается монтаж трека «Циклон», который будет запущен в эксплуатацию в начале следующего сезона. Кроме того, в нынешнем году приобрели пластмассовое покрытие для искусственного поля стадиона «Космос», которое защищает его во время массовых гуляний.

Параллельно на территории парка проводились работы по озеленению. Высажено более 300 деревьев и 7,5 тыс. тюльпанов.

- Летний сезон в парке окончен, но это не значит, что мы перестаем работать. Если раньше в холодное время здесь не было людей, то сейчас грань между летом и зимой стерлась. Посетителей меньше не становится. Озеро Верхнее превращается в ледовое поле, обустраиваем горки, а на «Космосе» организуем каток, который пользуется огромным спросом. Для юных горожан работает резиденция Деда Мороза, - рассказал директор городского парка Виктор Калюжный.