Больше миллиона рублей получат победители предновогоднего конкурса в Южно-Сахалинске
Ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка стартует в Южно-Сахалинске с 1 декабря. 18 победителей конкурса получат от 20 до 150 тысяч рублей, которые могут потратить на благоустройство или оформление своих объектов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.
По словам Риммы Кузенковой, директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска, предпринимателям необходимо готовиться к празднику уже сейчас, чтобы к началу зимы все предприятия были оформлены новогодней символикой. Заявки на участие будут приниматься в начале декабря.
- Конкурс проводится для создания праздничной атмосферы в городе. Общая сумма денежных призов для предпринимателей превышает 1 млн. рублей. Победители, кроме премии, получат плакеты и букеты цветов, - рассказывает Римма Кузенкова.
В конкурсе могут участвовать предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, гостиницы. Сумма приза варьируется в зависимости от классификации объектов, информация о которых указана в положении. За первое место можно будет получить от 150 тыс. рублей до 80 тысяч, второе — от 100 до 50 тысяч, обладателям третьего места вручат от 50 до 20 тысяч рублей. Полученную премию нужно потратить на новогоднее оформление предприятий и благоустройство прилегающей территории.
Комиссия, которая начнет работу с 8 декабря, по 5-балльной шкале оценит новогоднее оформление фасада предприятия и входной группы, наличие на прилегающей территории искусственных или живых елей, декорирование деревьев гирляндами. Также обратят внимание на художественное оформление интерьера торговых залов, залов обслуживания и витрин. Кроме того, в оценочный лист засчитают баллы за форменную одежду сотрудников и варианты применения современных решений — например, новейших дизайнерский концепций.
Вместе со своими идеями предприниматели могут использовать элементы готового концепта Нового года, который был разработан специалистами Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Южно-Сахалинска.
Заявки на участие принимаются с 1 по 7 декабря Департаментом продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, приемная, кабинет №7 или по факсу: 300-672. Контактный телефон: 300-737, доб. 1, 2, 3 (отдел торговой политики). Подробности о правилах конкурса можно найти на сайте администрации Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:30 5 Ноября Сахалинский «Русский терем» взял гран-при международного конкурса
13:00 5 Ноября Областной слёт объединил более 70 «серебряных волонтеров» в медицине
- 16:05 5 Ноября Южносахалинцам расскажут, как менялись названия улиц города
- 13:30 5 Ноября Распоряжение о соцсетях вступило в силу в Сахалинской области
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?