Больше миллиона рублей получат победители предновогоднего конкурса в Южно-Сахалинске

Ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка стартует в Южно-Сахалинске с 1 декабря. 18 победителей конкурса получат от 20 до 150 тысяч рублей, которые могут потратить на благоустройство или оформление своих объектов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

По словам Риммы Кузенковой, директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска, предпринимателям необходимо готовиться к празднику уже сейчас, чтобы к началу зимы все предприятия были оформлены новогодней символикой. Заявки на участие будут приниматься в начале декабря.

- Конкурс проводится для создания праздничной атмосферы в городе. Общая сумма денежных призов для предпринимателей превышает 1 млн. рублей. Победители, кроме премии, получат плакеты и букеты цветов, - рассказывает Римма Кузенкова.

В конкурсе могут участвовать предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, гостиницы. Сумма приза варьируется в зависимости от классификации объектов, информация о которых указана в положении. За первое место можно будет получить от 150 тыс. рублей до 80 тысяч, второе — от 100 до 50 тысяч, обладателям третьего места вручат от 50 до 20 тысяч рублей. Полученную премию нужно потратить на новогоднее оформление предприятий и благоустройство прилегающей территории.

Комиссия, которая начнет работу с 8 декабря, по 5-балльной шкале оценит новогоднее оформление фасада предприятия и входной группы, наличие на прилегающей территории искусственных или живых елей, декорирование деревьев гирляндами. Также обратят внимание на художественное оформление интерьера торговых залов, залов обслуживания и витрин. Кроме того, в оценочный лист засчитают баллы за форменную одежду сотрудников и варианты применения современных решений — например, новейших дизайнерский концепций.

Вместе со своими идеями предприниматели могут использовать элементы готового концепта Нового года, который был разработан специалистами Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Южно-Сахалинска.

Заявки на участие принимаются с 1 по 7 декабря Департаментом продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, приемная, кабинет №7 или по факсу: 300-672. Контактный телефон: 300-737, доб. 1, 2, 3 (отдел торговой политики). Подробности о правилах конкурса можно найти на сайте администрации Южно-Сахалинска.